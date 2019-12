Descartan elevación del precio de la carne de res debido a las heladas

Omar Figueroa, presidente de la cooperativa Tauro, dijo que los precios de la carne se mantienen estables ya que las heladas que se han presentado en el departamento no han afectado de manera significativa a la supervivencia de las reses. “El tema de las heladas es preocupante porque existen la mortandad algunas reses, pero más bien esto no ha sido significativo y está llegando de manera normal y regular la provisión de este producto. No ha habido alteración en los precios y esperamos que en los próximos meses siga así y no haya escases”, aseguró.

Asimismo, dijo que han solicitado a los ganaderos del departamento que saquen al mercado toda su producción para evitar los escases de este artículo de primera necesidad. “Nuestras principales fuentes de provisión para el expendio en nuestro mercados es carne de Villa Montes y del Chaco Chuquisaqueño. Los costos del precios de la carne oscilan entre 5 bolivianos hasta los 40 bolivianos como tope”, aseveró.

Figueroa dijo también que se tienen proyectos para la construcción de mataderos en el municipio de Uriondo y San Lorenzo, los que permitirán que se incremente la cantidad de carne, con el que se abastece a los diferentes centros de abasto de Tarija.

En las épocas de mayor demanda no se presentaría problemas y se podría garantizar el abastecimiento del producto.

Finalmente se refirió a que los precios de los diferentes cortes de carne se han mantenido inalterables en los últimos años, por el abastecimiento continuo de este producto.

