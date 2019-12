Cuestionan facilidad para obtener licencias de funcionamiento

El presidente de la federación de las juntas vecinales, Edwin Rosas informo: “Hemos tenido una reunión y la opinión general de todos los representantes de la sociedad que lamentablemente se está dando con mucha facilidad las licencias de funcionamiento. «Lamentablemente la policía municipal si encuentra en fragancia en algunos locales rompiendo las normas, no tiene la potestad de clausurar, solamente de notificar para un proceso y eso dura bastante tiempo”. Lo que se ha quedado es que para evitar todas esas roturas de normas, lo que vamos a hacer el día viernes es juntarnos para poder plantear una modificación de una forma rápida para que la policía municipal tenga la facultad de clausurar en el acto”, dijo.

“Por otro lado, incluir a los vecino para que su opinión sea escuchada al momento de emitir alguna licencia, porque lamentablemente los vecinos no se toma en cuenta, lamentablemente la norma que se cambiado hace unos años atrás se eliminó la opinión de los colindantes, es decir; si ello no se oponían no contaban en lo absoluto. Nosotros lo que pensamos es, de que si hay una oposición los vecinos la autoridad competente tendrá que considerar para evitar que se dote una licencia a un local que no está cumpliendo las normas o que está en un lugar completamente habitado y que va a crear de inseguridad en la zona. En la avenida La paz habían tres locales y ahora ya hay muchos que funcionan desde las 10 de la mañana hasta el amanecer, las jóvenes que van a la universidad a las 6 de la mañana están siendo molestadas por los borrachos”, finalizó Rosas.

