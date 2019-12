Plataforma «Unidos por Tariquía»: «La defensa de Tariquía es de largo plazo”

La asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), María Lourdes Vaca, informó el jueves que la plataforma Unidos por Tariquía está trabajando en nuevos argumentos jurídicos que serán presentados en los próximos días y que por estrategia no están siendo aún divulgados. “Este es otro componente que también vamos a trabajar. Yo quiero decirle a la población que no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Hemos presentado acciones jurídicas y en los próximos días vamos a presentar otra, que será anuncia oportunamente”, señaló.

Indicó que la lucha por la defensa de Tariquía es “de largo plazo” y pidió a las diferentes instituciones tarijeñas y particularmente a las autoridades del departamento involucrarse en la defensa de la reserva “porque el silencio cómplice también genera una responsabilidad no sólo social, sino también jurídica”, aseveró.

La asambleísta señaló que debido a que los contratos de exploración y explotación petrolera en la Reserva de Tariquía, no han quedado sin efecto se continúan con las actividades previstas en la zona, lo que podría haber desencadenado la muerte de peces en el río San Pedro. “Me imagino, pero no quiero afirmar en este momento que lo que está ocurriendo en el río San Pedro con la muerte de estos peces y animales, obviamente es a consecuencia de una contaminación ambiental, y aquí yo apelo a la Gobernación para que a través de la secretaría de Medio ambiente haga las investigaciones y a las universidades para que hagan un estudio técnico inmediato”, expresó.

Recordó que el recurso abstracto de inconstitucionalidad apunta a dejar sin efecto los contratos petroleros y las leyes que permitieron que se firmaran. “Hay una estrategia de corto, mediano y largo plazo y si en Bolivia no encontramos justicia para que no se mate a nuestro medioambiente, entonces recurriremos a las instancias internacionales”, argumentó.

Indicó que las acciones que llevan adelante están siendo coordinadas a nivel nacional con los defensores de otras áreas protegidas y reservas naturales que están siendo afectadas por diferentes proyectos gubernamentales. “Está coordinada con el Tipnis, con Rositas, que es otra reserva. Estamos realizando las acciones necesarias parta que tenga eficiencia”, puntualizó.

Desmienten actividad petrolera en Tariquía

El miércoles el presidente del Comité de Monitoreo Socioambiental José Gutiérrez descartó la posibilidad de que la muerte de peces en el río San Pedro pudiera deberse a actividad petrolera en la zona y aseguró que al momento no se están realizando trabajos petroleros en estos pozos, ya que el Gobierno Nacional aún no tiene la licencia ambiental para iniciar las perforaciones. “Estamos como presidente del Comité de Monitoreo Medioambiental en los proyectos Astilleros y Churumas, hacer las aclaraciones hay que ser responsable cuando uno emite una información, decirles que no hay ningún tipo de actividad, no hubo ni hay, en los proyectos Astilleros y Churumas porque primero se tienen que cumplir procedimientos legales”, enfatizó.

Explicó que ya se realizó la consulta pública a nueve comunidades que serán afectadas con la actividad petrolera en esta zona.

Informó que al momento se está elaborando el estudio de Impacto Ambiental (IA) que luego pasará al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), donde se tendrá que aprobar.

Desde la gobernación informaron que se están realizando estudios para determinar la acusa dela mortandad de peces, y adelantaron que podría deberse a la contaminación del río por sustancias agroquímicas.

Recurso Abstracto

El 5 de julio se presentó el recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra de las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050, por vulnerar los preceptos de la Constitución Política del Estado en relación al ingreso de petroleras en la reserva de flora y fauna de Tariquía.

Este recurso fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre por los diputados Edgar Rendón, Lorena Gareca y el senador Fernando Campero Paz.

Esta fue la primera medida legal que se asumió en defensa de la reserva de flora y fauna de Tariquía. “Yo quiero decirle a la población que no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Hemos presentado acciones jurídicas y en los próximos días vamos a presentar otra”, dijeron los legisladores.

BUSCAN JUSTICIA

María Lourdes Vaca recordó que el recurso abstracto de inconstitucionalidad apunta a dejar sin efecto los contratos petroleros y las leyes que permitieron que se firmaran. “Hay una estrategia de corto, mediano y largo plazo y si en Bolivia no encontramos justicia para que no se mate a nuestro medioambiente, entonces recurriremos a las instancias internacionales”, argumentó.

MARIELA QUIROGA

Comparte esto: Tweet