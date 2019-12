«Perdonazo» de impuestos del Gobierno abre paso para que la Alcaldía haga lo propio en Tarija

El concejal Alfonso Lema informó el jueves que se ha recibido en audiencia pública a diferentes organizaciones quienes pidieron que el proyecto de ley del Perdonazo a los impuestos municipales, sea tratado por el Concejo Municipal. “El argumento que retrasaba el tratamiento de esta ley era la posición del Ministerio de Economía que manifestaba que este tipo de medidas no contribuye a una cultura tributaria y se favorece a aquellos que no cumplen con sus obligaciones. El gobierno ahora ha presentado un proyecto de ley para un perdonazo nacional, por lo tanto ese argumento ya no es válido”, remarcó.

En ese sentido dijo que esperan que la próxima semana se pueda agendar este proyecto de ley que considere la condonación de multas e intereses, sin considerar un periodo de tiempo para su aplicación, sino que se aplique a todos los casos. “Vamos a plantear que sea sin un pedido establecido como lo está haciendo el Ministerio de Economía en el nivel nacional”, explicó.

Por su parte el presidente del Concejo Municipal, Francisco Rosas, dijo que se programará lo “más pronto posible” el proyecto de ley de Regularización Impositiva que considerará el periodo desde el año 2012 hasta la fecha. “Este proyecto está en la Comisión económica en este momento y se están haciendo las consultas al Ejecutivo municipal y al nivel nacional para que se quede trabajarlo y no tener ningún problema”, indicó.

Por su parte el diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mario Castillo, ha pedido al Concejo Municipal que se apruebe el proyecto de ley del perdonazo a impuestos municipales, considerando que son más de 25.000 personas afectadas.

El Gabinete de Ministros aprobó este miércoles el anteproyecto de ley del "perdonazo tributario", mediante el cual se condonará hasta el 95% de las multas e intereses a quienes tienen deudas en mora con el Servicio de Impuestos Nacionales.

MARIELA QUIROGA

