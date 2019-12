Dos sujetos escapan en moto después de robar en un vehículo

Los sospechosos son dos jóvenes, y se encontraban en una moto pequeña, según indicó la víctima, quien agregó que solo dejo estacionado su motorizado unos diez minutos en la calle Santa Cruz , casi esquina avenida Potosí, y ya le robaron la batería y el guiñador del minivan que conduce, el cual no le pertenece.

Según comentó al reportero del diario Andaluz, había ingresado a instalaciones del Servicio Departamental de Salud (Sedes), donde se encontraba tramitando su Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat), fue en ese momento que sufrió el robo de sus autopartes del motorizado que conduce. “Solo lo deje unos veinte minutos el minivan, y cuando retorne, subí al coche con mi esposa y mi hijo, no encendía, por lo que me baje, y revise y me di cuenta ahí que no había la batería, y faltaba uno de los guiñadores, por lo que pregunte a la gente por aquí, y me dijeron que dos jóvenes se acercaron , abrieron el chicotillo de adelante del parachoques, y luego que sacaron todo se subieron a una moto negra pequeña y escaparon”, contó.

La víctima de inmediato llamó a radio patrullas 110, quienes enviaron a dos investigadores de la Dirección de Prevención y Recuperación de Vehículos (Diprove), quienes tomaron todos los datos, e iniciaron las investigaciones, una vez que obtuvieron el dato de la placa de la moto en el cual escaparon. “Como les puse a conocimiento a los policías, espero los encuentren, lo que me pasó me perjudica, no es mío el minivan, y tenía que entregar la renta que es de 200 bolivianos, y de paso ahora no sé cómo moveré el coche, no tengo otra batería, le voy a avisar al dueño”, aseguró.

