Representante de la Procuraduría del Estado en Tarija: «Juicios de enriquecimiento ilícito no prescriben»

El representante de la Procuraduría del Estado en Tarija, Ernesto Félix Mur, en una entrevista a radio Fides se refirió al caso que se sigue contra el ex alcalde Oscar Montes y su esposa Ruth Ponce por enriquecimiento ilícito.

“En el inicio del juicio, que se pretendió realizar el lunes pero que no se pudo llevar a cabo, no hemos estado presentes como persona pero si como Procuraduría”, dijo Mur, esto debido a que la Procuraduría no participa con intervención en este caso sino que realiza un seguimiento, ya que son las autoridades del Municipio y las del Ministerio Público las que tienen a cargo la acusación.

El representante hizo conocer que los juicios de enriquecimiento ilícito no prescriben en el tiempo, y negó que este tipo de investigaciones no se tratan de “movidas políticas”, como refirió el ex alcalde Montes que alega en su defensa la prescripción del mismo. “El enriquecimiento ilícito, figura como un delito con ordenamiento internacional, que expresa que un funcionario público, cual sea su cargo y con los ingresos que percibe, no justifica la fortuna o el patrimonio que él pudiera tener”, aseguró.

Cuando este delito se tipifica en Bolivia, el imputado debe demostrar de qué manera llego a adquirir su patrimonio o ganancias y que ponen en evidencia la forma en que se han manejado los intereses económicos públicos y al ser delitos encubiertos, estos no prescriben. “La prescripción es el transcurso del tiempo en el que el Estado no ha sido eficaz para perseguir un hecho delictivo; algunos delitos físicos y materiales como robo, tiene una prescripción que se basa en el determinado periodo de tiempo según la ley nacional”, detalló Mur.

Mur profundizó esta afirmación, explicando que el imputado, en este proceso el ex alcalde Montes, tiene que demostrar como hizo o consiguió los bienes que declaró con anterioridad y que son el motivo de la investigación del caso. “Cuando hablamos de enriquecimiento ilícito y no directamente atribuibles al exalcalde Oscar Montes y su esposa, porque no podemos hablar de una situación en particular cuando esta está en ventilación, pero de manera general los delitos por enriquecimiento ilícito no prescriben como los delitos comunes por la sencilla razón de que aquí hay un delito permanente, en el sentido de que el patrimonio acumulado cuando esto se hace evidente evita la prescripción del hecho en sí”, enfatizó.

Mur explicó también que no sólo se investigan los bienes declarados, sino bienes que pueden estar a nombre de terceros.

“En el criterio doctrinario y el criterio legal que se tiene en cuenta en este delito, y en relación al imputado actualmente, este delito no persigue solo a los bienes declarados, sino también aquellos bienes que de una manera subrepticia se puede tener o los tuvieran, con esto no estoy diciendo que el ex alcalde así lo tenga, porque esto debe ventilarse en los tribunales, pero la prescripción no alcanza para este tipo de hechos, porque precisamente se trata de daños muy grandes al Estado”, explicó Mur.

Paralelamente también se pronunció respecto a la posibilidad de que este tipo de denuncias contra el ex alcalde Montes, tengan índole político, asegurando que el Ministerio Público como una entidad prevista desde la propia Constitución Política del Estado (CPE), tiene como atribución exclusiva la persecución de delitos de acción penal pública y también la CPE remarca una lucha frontal contra la corrupción.

“El Ministerio Público está capacitado para indagar, investigar y llegar a verificar la forma y manera en que se logró adquirir los bienes, y en este caso particular también lo debe hacer y así demostrar la realidad del caso, por lo que yo no creo, en el caso particular, que haya una movida político, porque se trata de hechos que han sido denunciados, que se tratan de supuestos o de reales bienes que estuvieran por encima de patrimonio conforme a los ingresos que ha tenido la familia Montes – Ponce que podrían estar más allá de su capacidad económica”, afirmó.

El asesor legal del Gobierno Municipal de Tarija, Heby Ponce de León, informó que el día viernes se reabrió el juicio contra el exalcalde de Cercado, Oscar Montes, por un caso de Legitimación de Ganancias Ilícitas.“A criterio del municipio no opera prescripción y es por eso que nosotros hemos apelado, porque en la Marcelo Quiroga Santa Cruz no está contemplada la prescripción, entonces se ha revocado esa medida y se ha ordenado la continuación del juicio, esto quiere decir que se va reanudar nuevamente pero ya no se va dar lugar a las excepciones, porque las excepciones persiguen dilatar y postergar el proceso”, enfatizó.

Ponce de León remarcó que en esta ocasión “no se dará lugar a las excepciones” y que esperan que el resultado del juicio sea “coeherente”. “El enriquecimiento ilícito, figura como un delito con ordenamiento internacional, que expresa que un funcionario público con los ingresos que percibe, no justifica la fortuna”, señaló.

ACUSACIÓN POLÍTICA

