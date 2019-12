Médicos niegan que fallecimientos de enfermos renales se hubiera debido por falta de diálisis

A través de una carta dirigida al Director del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), el médico nefrólogo, Jaime Arduz, informó que en ningún momento se registró el fallecimiento de algún paciente del nosocomio por falta del tratamiento de diálisis, si bien se tuvo el fallecimiento de tres personas en el mes de julio, pero fue debido a que los mismos habrían abandonaron su tratamiento.

En dicha carta se informa que a la fecha se cuenta con 59 pacientes con insuficiencia renal crónica en el Plan de Hemodiálisis, no obstante actualmente se cuenta con 9 máquinas de diálisis, 8 salas de negativos y una en sala de positivos, empero el número de pacientes renales va en aumento lo cual es por ese motivo que se solicitó interceder para que la nueva unidad de diálisis, que contará con 14 máquinas, pueda entregarse en la fecha acordada que sería el 5 de octubre de la presente gestión.

Arduz refiere que los tres fallecimientos de los pacientes con insuficiencia renal que se registraron el pasado mes de julio, se debieron a causa del abandono del tratamiento por parte de los pacientes y no así por una falta de atención por parte del HRSJD.

El galeno detalla que de los pacientes que fallecieron, la paciente 1 se diagnosticó una espondiloscitis, shock séptico a foco pulmonar y abdominal con lo que la paciente presentó un paro cardiorrespiratorio; el segundo paciente realizó su última diálisis el 25 de julio, sin embargo, no acudió al siguiente que estaba programado para el 28 del mismo mes, registrándose de esta manera como un abandono del tratamiento, empero se descubrió que el mismo acudió a un curandero según las indagaciones que se explica en dicha carta.

Sobre el tercer paciente, indica que “era diabético e hipertenso, que hizo una sepsis por un foco neumónico”. Lo cual con ello se explica que ninguno de los pacientes falleció por causas de falta de tratamiento de diálisis.

No obstante, con relación al problema que hubo en anteriores días donde una Asambleísta Departamental de Camino al Cambio, afirmó el supuesto fallecimiento de 5 pacientes enfermos renales, el director del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), Roberto Baldivieso, desmintió tales aseveraciones ante la opinión pública y pidió que no se politice el tema de la salud en el departamento.

Baldivieso también desmintió la situación expuesta de que algunos equipos de hemodiálisis no estarían funcionando, por ello pidió que no confundan a la población tarijeña con aseveraciones que no corresponden. Por otra parte agradeció a la Gobernación por la licitación pública que se realizó para la adquisición de nuevo equipamiento, ya que el mismo se encuentra en etapa de calificación y selección, en donde el primer lote refleja una inversión de 10.900.000 bolivianos y se espera tener estos nuevos equipos hasta fines de agosto.

TRATAMIENTO

