En tres meses podría estar listo estudio ambiental para explotar la reserva de Tariquía

El presidente del Comité de Monitoreo Socioambiental explicó que ya se realizó la consulta pública a nueve comunidades que serán afectadas con la actividad petrolera en esta zona.

El presidente del Comité de Monitoreo Socioambiental de los proyectos Astilleros y Churumas, José Gutiérrez, dijo que al momento no se están realizando trabajos petroleros en estos pozos, ya que el Gobierno Nacional aún no tiene la licencia ambiental para iniciar las perforaciones. “Estamos como presidente del Comité de Monitoreo Medioambiental en los proyectos Astilleros y Churumas, hacer las aclaraciones hay que ser responsable cuando uno emite una información, decirles que no hay ningún tipo de actividad, no hubo ni hay, en los proyectos Astilleros y Churumas porque primero se tienen que cumplir procedimientos legales”, enfatizó.

Explicó que ya se realizó la consulta pública a nueve comunidades que serán afectadas con la actividad petrolera en esta zona. “La Constitución, la ley de Hidrocarburos, el decreto supremo dice que primero tiene que haber la consulta pública y recién hace un mes nos hicieron la consulta pública, la cual ha sido aprobada, pero aún faltan puntos que aprobar por lo tanto la empresa no puede entrar a operar”, ha mencionado.

Asimismo, invitó a todo aquel que dude sobre la situación de estas reservas que se comuniquen con él para agenda una visitar a la zona y evidenciar que no se están realizando trabajos. “Yo invito personalmente a todo aquel que quiera ver cómo están estas reservas, no hay actividad petrolera porque no tienen la licencia, y mientras no haya licencia estos no pueden operar”, dijo.

Informó que al momento se está elaborando el estudio de Impacto Ambiental (IA) que luego pasará al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), donde se tendrá que aprobar.

Estimó que dentro de unos tres meses se podría concluir con el trámite de la licencia para que recién las empresas puedan iniciar operaciones petroleras

