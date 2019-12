Vecinos de Uriondo toman instalaciones del Gobierno Municipal de ese municipio

Ayer vecinos del municipio de Uriondo tomaron el Gobierno Municipal, debido a un alza en los impuestos en las que se pudieron establecer subas de Hasta el 1000 por ciento de incremento en algunos bienes inmuebles.

El vicepresidente del Concejo Municipal, Jesús Gira lamentó la situación que se presentó en el municipio y particularmente el hecho de que no se haya socializado este tema con la población.

“Ayer se produjo un mitin organizado por el Comité Cívico Juvenil, las OTB, por la tozudez alcalde de no escuchar al pueblo e incrementar los impuestos sin tener un informe técnico, totalmente aventurero. Por ejemplo una señora que pagaba 30 bolivianos estaban con la intención de cobrarle 800 bolivianos”, expresó.

El concejal también argumentó que si el gobierno municipal va a realizar subas a los impuestos, eso debe ir en conformidad a las obras que se realizan en el municipio. “Tiene que haber una política de recaudación tributaria en el Gobierno Municipal pero bien planificada y si se quiere hacer algún cobro tiene que ser justificado técnicamente y no antojadizo”, argumentó.

Por su parte, el alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, indicó que esta suba en los impuestos obedece a la elaboración del catastro que se ha hecho en ese municipio. Ya que los datos que tenían estaban completamente desactualizados y que por ejemplo inmuebles que figuraban como lotes hace varios años, hoy se hallan con viviendas construidas.

Indicó que en otros casos se tenían inmuebles que figuraban como una construcción de 200 metros y en la actualidad se le ha construido una superficie de 400 metros cuadrados.

Asimismo, indicó que se actualizaron datos con los servicios básicos y el asfaltado de calles que en el anterior catastro no figuraba y debido a esta actualización los impuestos de muchos inmuebles han incrementado en una gran proporción. “El catastro arrojó novedades, en algunos casos se mantienen los impuestos y en otros seguían declarando como lotes y ya no son lotes sino edificios de dos pisos, eso ha hecho que la valoración del inmueble incremente. La gente que tiene inmuebles por la plaza sigue pagando como si no hubiera asfalto y ya hay. Entonces esos temas se han subsanado y los montos han variado”, explicó.

El alcalde indicó también que los parámetros para el cobro de impuestos están dados a nivel nacional y que ésta suba en los impuestos, se han dado de acuerdo a ley.

Por su parte el oficial mayor de Planificación, Iván Goitia, indicó que desde hace muchos años que sé que se vienen cobrando impuestos muy bajos, porque inmuebles que figuraban como casas muy económicas hoy en día tienen una construcción que se puede considerar como económica y buena, lo que consiguientemente aumenta el monto del impuesto, así como otros factores como servicios de luz, alcantarillado, agua potable, asfaltado de calles y mejoramiento de las casas, entre otros, lo que hizo que los impuestos suban. “No podemos hablar de una suba, en realidad es una nivelación e impuestos, el Municipio de Uriondo desde hace 20 años que no contaba con un catastro urbano. Nosotros recién el 2016 lanzamos una licitación para la elaboración del catastro urbano”, recordó.

Goitia admitió que en algunos casos, producto de la nivelación, el impuesto se elevó en una gran proporción, pero remarcó que se realizó en base a la norma establecida por el nivel central del Estado. “En algunos casos las personas en el municipio e Uriondo pagan un impuesto anual de 60 bolivianos al año, lo que implica unos 5 bolivianos por mes, entonces eso no se puede considerar un impuesto, en Tarija una casa que está a 10 cuadras dela plaza principal paga unos 1.800 bolivianos”, indicó

El alcalde, por su parte, descartó que haya habido un incremento porcentual en los impuestos de Uriondo y remarcó que todo se debe a una actualización de los datos del catastro que desde hace unos 20 años no ha sido actualizada.

Debido a la toma de la alcaldía, el gobierno municipal retrocedió en este incremento en los impuestos los que se mantienen con los parámetros del año 2016, sin embargo, la siguiente gestión retomarán el tema del incremento y se prevé que hay una socialización de este tema entre el municipio y los vecinos, así como con las diferentes instituciones de lugar.

