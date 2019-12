Comité Cívico reclama aporte económico a instituciones

El Comité Pro Intereses de Tarija se halla en crisis por el incumplimiento de los aportes comprometidos de las instituciones afiliadas a ente cívico, según informó su presidente Juan Carlos Ramos.

Ramos explicó que el aporte actual es de 100 bolivianos por institución, sin embargo sólo dos instituciones están cumpliendo con el aporte al Comité Cívico.

Por ello, agradeció al Magisterio Urbano y a las damas voluntarias que de manera permanente entregan sus aportes para que el ente cívico pueda desarrollar sus actividades

“Las únicas instituciones que están aportando sagradamente es el Magisterio Urbano Pasivo, las damas que vienen al comité, que además saben las condiciones en las que trabajamos y vienen y dejan su aporte de 100 bolivianos para que algo podamos hacer eso porque gestión no se hace, el Comité Departamental que tiene una gran responsabilidad, la demanda de la gente, de la población que le exige a este comité hacer una mayor gestión pero no le aporta a la casa cívica, no se puede hacer gestión solamente con voluntad”, refirió.

Asimismo Ramos, indicó que la casa cívica tiene infinidad de temas que debe atender pero no existen los aportes necesarios. “La convocatoria es a todas nuestras instituciones que de verdad puedan sumarse de manera pragmática a todas las actividades de la casa cívica, pero también aportar a la casa cívica como ha sido resuelto en el congreso de la Tarijeñidad, los aportes anteriores eran de 150 bolivianos por cada una de las instituciones afiliadas, en el último congreso del pasado 4 de julio del 2017 se determinó bajar ese aporte a 100 bolivianos pero hoy ni así tenemos el aporte de la empresa privada, de la Cámara de la Construcción, de las diferentes instituciones”, remarcó.

A la fecha tienen deudas en todo lo que significa los servicios básicos a la casa cívica, el tema del pago del sueldo del personal administrativo y el pago del sueldo a la señora que hace la limpieza que es de la tercera edad. “Nosotros debemos más de 70.000 bolivianos a Setar, estamos cancelando con aportes, inclusive aquí en la plaza junto con los past presidentes solicitando el apoyo para cancelar a Cosett, a quien adeudamos 2 meses, tenemos el tema de agua, los gastos para la señora que hace la limpieza, entre otros. Nos hemos prestado de manera personal los recursos para cubrir estos gastos hasta el mes de julio”, explicó.

Sin embargo dijo que pese a la situación en la que se encuentran continuarán llevando adelante las tareas que vienen llevando a cabo.

Ramos pidió la ayuda de las instituciones para que entreguen sus aportes ya que no cuentan con recursos para hacer gestión, además de poder cancelar las deudas que tienen no solo con servicios básicos sino con el personal administrativo.

MARIELA QUIROGA

