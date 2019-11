Presidente cívico: «Autoridades del Chaco manejan esa región como si fuera su chaco»

Juan Carlos Ramos lamentó que las autoridades “coyunturales” del Gran Chaco están manejando la provincia “como si fuera el patio trasero de su casa”

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, dijo el lunes que las autoridades “coyunturales” del Gran Chaco están manejando la provincia “como si fuera el patio trasero de su casa”, al intentar evitar el ingreso del Comité Cívico de Tarija al desfile cívico por los 142 años de la provincia chaqueña. “Pareciera que el Gran Chaco, que Yacuiba es de propiedad de las autoridades coyunturales de Yacuiba, parece que es el patio de su casa, donde no permiten que los bolivianos nos podamos expresar. Nosotros nos hicimos presentes y nos encontramos con vallas de seguridad y un fuerte cordón de seguridad, donde no permitían el ingreso y seleccionaban a la gente que iba a ingresar”, dijo.

Ramos dijo que al momento de hacer su paso el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, se había retirado del palco de honor, pero que sin embargo, la población que se hallaba en las aceras coreó junto con el Comité Cívico el “Bolivia dijo No”. “El Gran Chaco, Tarija ni Bolivia no es propiedad de las autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) nos vamos a expresar en el marco de nuestras garantías constitucionales”. “Sentamos presencia para hacer saber que no nos van a coartar, no nos van a callar, este es un país donde nosotros podemos expresarnos libremente”, aseveró.

Explicó que los incidentes se presentaron cuando las plataformas ciudadanas acompañadas de los líderes cívicos juveniles ingresaron para desfilar vistiendo poleras que hacían referencia al Bolivia dijo No y al resultado del 21F.

Asimismo, Ramos aprovecho la oportunidad de invitar a la población a la gran caravana denominada “Respeten mi voto” que se realizará en la capital tarijeña, con la presencia de movimientos sociales de las diferentes provincias. “La convocatoria para el 21 de agosto, a la gran caravana departamental coordinamos en Yacuiba, Caraparí, Palos Blancos, Entre Ríos la caravana va a partir de cada una de las provincias para unirse a la caravana aquí en Tarija”, puntualizó.

Comparte esto: Tweet