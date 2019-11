Ex presidente de FEDJUVE niega que quiera formar institución paralela

Galdo rgumentó que el actual presidente, no puede ser “juez y parte” en los conflictos, ya que las denuncias son en su contra, y plantean que se convoque a un congreso, para resolver los conflictos.

Juan Carlos Galdo, Pas Presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), informó que el actual presidente de la institución, Edwin Rosas, los recibirá mañana, en respuesta a la solicitud de audiencia que realizaron los pas presidentes.

Explicó que se conversara con el presidente de la Fedjuve, sobre las denuncias, de supuestos hechos irregulares y de división que se habrían generado en los distintos barrios de la ciudad y también en el área rural.

Para dar una solución al tema, Juan Carlos Galdo, cree que se debería convocar a un congreso departamental de la Fedjuve, para que se puedan resolver todos estos temas.

Señaló que Rosas no podría dar solución a estas denuncias, debido a que las mismas son en contra de él y su directorio, por lo que no podría ser “juez y parte” y tampoco podrían dar una solución los, pas presidentes, porque no tienen tuición para hacerlo.

Indicó que los pas presidentes buscan integrar a los vecinos, en la ciudad y en las prvoincias. La reunión con el presidente de Fedjuve, se realizará mañana, a puertas cerradas.

Mencionó que además de las denuncias de división, también se debe tratar el congreso estatutario. Dijo que se habría aprobado uno, en el que se señala 3 años de gestión de las directivas, peo se tiene el estatuto “madre”, que dice que sólo son dos años de gestión.

Se tienen denuncias, por supuestas irregularidades, en la aprobación de las modificaciones al estatuto.

Reiteró que, en la reunión de mañana, se sugerirá al directorio de Fedjuve, que puedan convocar a un congreso, para que ahí se resuelvan todos los problemas y se terminen con las rencillas.

Galdo dijo que el objetivo es “llegar a integrar toda la familia vecinal”, y que desde la dirigencia vecinal, se pueda ejercer la función de fiscalizar a las autoridades, sobre el manejo de los recursos económicos.

Indico que desde el Gobierno Nacional, se destinan muchos recursos, para proyectos con los municipios, obras a las que se debe hacer un seguimiento.

Ejercer el control social, en beneficio de la población, para Galdo, es uno de las principales funciones que deberían realizar los dirigentes vecinales.

Recordó que se avecina una etapa electoral en el país, y pidió que la institución vecinal, no se politice, ni se impregne con los partidos políticos. “No queremos que se utilice políticamente”, expresó y aclaró que no se pretende hacer paralelismo en la organización, que sólo se busca que se resuelvan los conflictos internos, que se presentan.

El principal problema, son las denuncias de divisionismo, tema que debe resolverse, según Galdo en un congreso departamental.

Señaló que no quieren que en Tarija, se llegue a la misma situación, como en escenarios nacionales. La división y paralelismo que se generó en la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve).

