Asambleísta lamenta que sus reclamos por mejor atención a enfermos renales sean calificados de «políticos»

La asambleísta lamentó las declaraciones del secretario Rubén Ardaya, quien calificó de “poco éticas y políticas”, las acciones que viene llevando adelante Vaca para lograr una atención médica adecuada a los enfermos renales

La presidenta del a Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, María Lourdes Vaca, lamentó las declaraciones que la pasada semana emitió el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, quien calificó de poco éticas y políticas, las acciones que viene llevando adelante la asambleísta para lograr una atención médica adecuada a los pacientes que usan el servicio de hemodiálisis del hospital Regional San Juan de Dios.

Hace casi un mes se conoció la terrible situación en la que se hallan los pacientes renales, situación que fue denunciada por el representante de los enfermos renales, Julio Urzagaste, que visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos pidió a las autoridades atender sus demandas, pues ante el delicado estado de salud de estos pacientes, ya habían perdido 5 compañeros en el último mes de julio.

Urzagaste dijo en la oportunidad que acudieron a las autoridades del Municipio como de la Gobernación para la adquisición de nuevos equipos debido a que los equipos actuales no cubren el crecimiento de enfermos que necesitan hemodializarse para vivir.

Pero el drama se acentuó cuando dos equipos dejaron de funcionar y las autoridades correspondientes no hicieron las gestiones necesarias para reparar las máquinas de las que depende la vida de estos pacientes, quienes finalmente acudieron a la Asamblea como último recurso. “Como es de conocimiento hemos realizado un proceso de fiscalización profundo a solicitud de los enfermos de hemodiálisis que dependen de las máquinas para tener un día más de vida y resulta que nos hemos encontrado, en el hospital San juan de Dios, que existen 7 máquinas y 2 de ellas que no están en funcionamiento, por lo tanto esas cinco atienden a 56 pacientes”, explicó.

Vaca recordó que la compra de los equipos de hemodiálisis no se concretó en tres años de gestión del actual Gobernador. “Se les pidió la compra de equipos para atender esta sobredemanda lo que no ocurrió en 3 años de gestión del Gobernador Adrián Oliva, el día viernes sale la publicación en palabras del secretario Ardaya y Gandarillas, diciendo que hay asambleístas que hacemos política con la salud y que no tenemos criterio ni ética”, refirió.

En ese sentido, la asambleísta pregunto a los secretarios si es ético “dejar morir a la gente por falta de un equipamiento cuando están priorizando la inversión y el gasto en el departamento sin pensar en la gente que necesita este servicio”.

Ante estas declaraciones, Vaca explicó que los enfermos de hemodiálisis necesitan dializarse 3 veces por semana durante cuatro horas. Con los datos brindados por la asambleísta y los datos del Director del hospital, que dijo que se atienden a los pacientes en tres turnos y considerando que solo funcionan 5 equipos solo se lograría la atención de 30 pacientes, de manera adecuada de los 56 que atiende el hospital San Juan de Dios.

La asambleísta invitó a los secretarios de la Gobernación a visitar a los enfermos renales y conocer por boca de ellos los problemas y las dificultades que enfrentan derivados de la falta de equipos. “La Gobernación tiene la obligación de brindar estos servicios, no existe eso, eso es no tener ética, porque en este departamento no existe una política de salud integral y se prioriza la inversión en gastos que no son urgentes y que no benefician directamente a la población. Yo quiero apelar a la conciencia humana y que ahí si puedan fortalecer la ética y la moral”, remarcó Vaca.

Asimismo, hizo conocer que las 9 máquinas que hoy gestiona la Gobernación debieron ser entregadas en julio del año pasado y que el proceso licitación se realizó recién este 8 de agosto luego de que este tema saliera a luz, por las gestiones de la Asamblea.

“No les admito que puedan, a nosotros como asambleístas departamentales, endilgarnos que hacemos política con la salud. Hemos realizado un proceso de fiscalización y más bien demandamos que la Gobernación y en particular estos dos secretarios cumplan con la obligaciones de funcionarios públicos y con las obligaciones de seres humanos”, sentenció la legisladora.

Finalmente pidió una mayor coordinación al Secretario de Desarrollo Humano para realizar acciones conjuntas para mejorar la vida de la gente. “Yo lo he convocado a varias reuniones y no asiste. Yo le sugeriría al secretario Guzmán que sea más operativo que sea más ejecutivo, la gente se nos muere cada día y la respuesta no es ‘se quejan’ la respuesta la necesidad de la población y no se puede jugar con la salud e la población. Yo le sugeriría al secretario Guzmán que sea más operativo que sea más ejecutivo, la gente se nos muere cada día y la respuesta no es ‘se quejan’, afirmó Vaca

DENUNCIAS

Hace casi un mes se conoció la terrible situación en la que se hallan los pacientes renales, situación que fue denunciada por el representante de los enfermos renales, Julio Urzagaste, que visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos pidió a las autoridades atender sus demandas, pues ante el delicado estado de salud de estos pacientes, ya habían perdido 5 compañeros en el último mes de julio.

Comparte esto: Tweet