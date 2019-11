Voluntarios de lucha contra el cáncer piden el traspaso de terrenos para la construcción de un centro de atención precoz

La organización Rojo y Blanco y las damas voluntarias de lucha contra el cáncer, piden el traspaso de terrenos en el hospital, para la construcción de un centro de atención precoz.

El representante de la organización Rojo y Blanco, Fabián López, informó que junto con las Damas Voluntarias de lucha contra el cáncer, esperan una respuesta de las autoridades de la Gobernación, sobre los terrenos en el Hospital San Juan de Dios, para la construcción de un Centro de Atención Precoz.

Explicó que fueron las Damas Voluntarias, las que consiguieron recursos económicos para la construcción del Centro de Atención precoz para enfermos con cáncer, pero para consolidar el proyecto, la Gobernación debe ceder un terreno al interior del hospital, acción que no se concretó a la fecha.

López, indicó que esperarán una respuesta de las autoridades, sobre la transferencia del terreno hasta éste miércoles, en caso de que no se tenga una respuesta favorable, a partir del jueves iniciarán con las medidas de presión.

Son más de 700 mil bolivianos, que consiguieron las Damas Voluntarias, para la construcción del centro, proyecto que vienen trabajando hace más de cinco años, pero que todavía no se pudo concretar.

Expresó que sólo falta la transferencia de los terrenos, para comenzar con los trabajos.

La empresa constructora, habría fijado fecha para el inicio de los trabajos, el 20 de agosto, pero no todavía una respuesta sobre los terrenos y si no se hace la transferencia, no se podrá comenzar con la obra.

Informó que se reunieron con el director del Hospital San Juan de Dios, Roberto Baldivieso, quién habría explicado que el terreno, estaría pasando a manos del director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paúl Mendoza.

López dijo que fueron a hablar con el director del Sedes, sobre el terreno, quién les habría indicado, que no puede realizar el traspaso de los predios para la construcción del centro, salvo que se cuente con una autorización del Gobernador, Adrián Oliva.

El dirigente de la organización Rojo y Blanco, señaló que el traspaso del terreno, tiene un convenio de por medio, pero éste no habría sido revisado por el área de asesoría legal del Sedes y el trámite se encuentra paralizado.

Mencionó que el director del hospital, habría mostrado un espacio, en dónde estaría ubicado el centro, que se pretende construir, pero se reunieron con el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Edgar Guzmán, para conocer sobre el convenio, pero no se tienen avances.

Agregó, que hace tres años, el espacio que se tenía pensado ceder para la construcción del centro de atención precoz para enfermos con cáncer, en el Hospital San Juan de Dios, ahora es utilizado, como área de parqueo.

Medidas de presión

El dirigente dijo que la organización Rojo y Blanco, junto con las Damas Voluntarias, están en lucha contra el cáncer.

Reiteró que se da un plazo hasta el miércoles, para que asesoría legal del Sedes, conteste, las notas que se enviaron, para que se consolide el convenio para el traspaso del terreno, para la construcción del centro.

Fabián López, remarcó que en el caso de que no se tenga una respuesta por parte de asesoría del Sedes hasta el miércoles, el jueves estarían iniciando con las medidas de presión, junto a las Damas Voluntarias, hasta que se concrete el convenio.

Recordó que el 20 de agosto, la empresa, ya debe comenzar con los trabajos para la construcción del centro.

Aclaró que se agotaron todas las instancias necesarias, para solicitar el cumplimiento del traspaso del terreno y de la creación del fondo de lucha contra el cáncer, pero al no ser sus demandas atendidas, el jueves estarían iniciando con las movilizaciones.

Fondo de Lucha Contra el Cáncer.

López, mencionó que, además, que ya se envió una nota, al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Guillermo Vega, para que, desde esa instancia, se active una acción legal, en contra del Gobernador, Adrián Oliva, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.

Se solicitó la acción, debido a que no se realizó la apertura de una cuenta bancaria, para la creación de un fondo de lucha contra el cáncer, establecido a través de una ley departamental y también porque no se consolidó el traspaso del terreno para la construcción del centro.

