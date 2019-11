Secretario de la Gobernación: «El Gobierno tiene una total falta de respeto a la institucionalidad tarijeña»

El Gobierno Nacional tiene una total falta de respeto a la institucionalidad tarijeña, que se traduce en su absoluta falta de comunicación formal con la gobernación, al punto de que si llega alguna autoridad gubernamental, lo hace sólo para reunirse con el MAS. “Nosotros no tenemos una comunicación oficial de parte del gobierno, sino a partir de terceras personas e intermediarios que nadie los ha buscado, el gobierno no se comunica directamente con nosotros”, confirmó el Secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya.

De manera oficial no hubo un rompimiento de la comunicación entre gobierno y gobernación, pero es obvio que el gobierno tiene una total falta de respeto por la institucionalidad democrática del departamento, de acuerdo al funcionario. “Los Ministros vienen acá, se reúnen con todos, no quieren ir a la gobernación, viene un viceministro y hace declaraciones, pero no son capaces de venir a hablar con nosotros sobre diferentes temas”, cuestionó el secretario.

En ese ámbito hasta ahora el gobierno no comunicó oficialmente nada respecto los 143 millones de bolivianos de fideicomiso que se tramitaba, por terceras personas se conoce que el Vicepresidente Álvaro García Linera habría decidido sólo 60 millones.

En ese marco la gobernación conversó con la directiva de la Asamblea y los subgobernadores y están entrando en acuerdos sobre los criterios con los cuales se distribuirán esos 60 millones entre las 8 subgobernaciones y la administración central. “También hay proyectos de la administración central, fundamentalmente de Obras Públicas (Secretaría) y de caminos (Sedeca)”, complementó Ardaya al indicar que en el mismo porcentaje que se disminuyó los 143 millones, se reducirá las asignaciones. «Otro criterio fundamental es que esos recursos sirvan para concluir obras que están con mayor grado de avance y de igual manera reponer un poco más de recursos a las subgobernaciones que no recibieron muchos recursos del anterior fideicomiso, caso Padcaya y Cercado», dijo.

Se preveía para el fin de semana en el envío de una nota formal de la gobernación al Ministerio de Planificación y se empiece la tramitación de las certificaciones, prosiguió el funcionario respecto el fideicomiso reducido a 60 millones.

Tras la caída de sus ingresos, la gobernación primero optó por un Plan de Rescate financiero para honrar compromisos de obras asumidos en la anterior gestión, al no tener apoyo del gobierno decidió ir a los fideicomisos y dos créditos bancarios.

Fernando Barral Zegarra

