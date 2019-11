De Bs 60 millones de fideicomiso, asignan a la provincia Cercado solo 3 millones

El Subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, informó que del fideicomiso de 60 millones volvieron a asignarle, como anteriormente otros 3 millones de bolivianos, “3 en el primer, en el segundo y en el tercer fideicomiso, es decir 9 millones en total”.

Torres considera que se distribuye el fideicomiso sólo con el criterio de cantidad de deuda, algunas subgobernaciones adeudan mucho, otras como Cercado, casi nada, antes no le dieron recursos, recién en la actual gestión generó deudas con la ejecución de obras. «Hay subgobernaciones que deben 500, 600 millones frente a 10 ó 20 millones de Cercado, entonces recibe muy poquito, ese criterio profundiza los problemas de la anterior gestión, si antes esta provincia estuvo bloqueada, ahora también», comparó.

«Está bien que vaya el criterio de cantidad de deuda, pero también de población, pobreza, territorio, no puede distribuirse con una sola variable, eso lleva a una asimetría y a una discriminación tremenda con la provincia Cercado», argumentó el Sub Gobernador.

Para Torres los 3 millones son insuficientes, Cercado no pediría obras nuevas si adeudaría 500 millones, no diría nada, se limitaría a esperar y pagar, pero como no debe mucho “denle una miseria”, esas diferencias llevan a que esta zona sufra más la crisis.

Comparte esto: Tweet