Secretario de la Gobernación: «Doble aguinaldo no salvará al Gobierno»

Al Gobierno departamental en general, incluida la Asamblea legislativa, si se otorgara el segundo aguinaldo este año, le representaría unos 10 millones de bolivianos, recursos que dejarán de destinarse a la inversión pública o ejecución de obras. “La cifra exacta no la tengo, pero si tomamos en cuenta el personal de la gobernación, de las desconcentradas, de las descentralizadas, de las empresas departamentales y de la Asamblea, va ser unos 10 millones de bolivianos aproximadamente”, dijo.

La estimación es del Secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya Salinas, quien mostró su total desacuerdo con esta determinación que el gobierno apunta a tomar en el país y que en caso de darse se concretaría en diciembre.

“Es una medida que carece de fundamento, no está respaldada por el desempeño de la economía y es obvio que es una medida electoralista, de campaña electoral que le va provocar un grave daño fundamentalmente a las pequeñas empresas”, argumentó.

«Las pequeñas empresas están moviéndose con unos equilibrios financieros muy precarios, pero también nos va distraer recursos que nosotros deberíamos disponer para la prestación de servicios o la ejecución de obras o pagar salarios a los trabajadores», acotó el funcionario.

Según Ardaya Salinas un segundo aguinaldo no es bueno para nadie, no hay ninguna razón para hacer eso, es un daño a la economía. «Será un acto demagógico, electoral, que no le va a servir además al gobierno de nada porque ya está de ida, de salida”, agregó.

Consultado si una medida como el segundo aguinaldo aumentará la elevada informalidad en el país, respondió que efectivamente es así, es probable que algunas micro empresas empezaron a despedir a su gente para no tener que cargar con esta tributación que es excesiva. “En el caso de la gobernación van a tener que aceptar que nosotros sobrepasemos el 15% del porcentaje destinado al gasto corriente, ellos van a tener que aprobar, nosotros hemos elaborado ese presupuesto tomando en cuenta ese techo presupuestario”, acotó.

Sobre si será una especie de salvavidas para el gobierno este doble aguinaldo, si se concreta, contestó que ya no hay forma de salvarlo al gobierno, está completamente deteriorado, por el suelo, el Presidente más bien debería anunciarle a Bolivia que no será candidato.

El gobierno lo que tendría que hacer es respetar y acatar la decisión del soberano del 21 de febrero del año 2016, insistió el funcionario que es uno de los más críticos de la gestión gubernamental, especialmente en el orden político económico.

