Intendencia destruyó 644 litros de bebidas alcohólicas y 32 kilos de productos chinos

La jornada de este viernes la Intendencia Municipal de Cercado destruyó 644 litros de bebidas alcohólicas sin registro sanitario, 32 kilos de productos chinos y 817 unidades de utensilios no aptos para el uso que fueron decomisados en los meses de junio y julio durante operativos efectuados dentro el programa denominado “Plan Mi Vecino”.

La intendenta Municipal, Rosa Mery Mendoza, informó que tras realizar diferentes operativos en los meses de junio y julio se logró decomisar bebidas alcohólicas sin registro sanitario que eran comercializados ilegalmente, productos como cerveza y alcohol, vino, singani, como así también productos chinos de unidades educativas y utensilios de cocina no aptos para su uso. “Se llegó a decomisar 94 kilos de alimentos con fechas vencidas, 32 kilos de productos chinos de unidades educativas, bebidas alcohólicas no autorizadas 644 litros, utensilios y artículos no aptos para el uso 817 unidades”, dijo.

Mendoza, aclaró que la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de barrio no está permitida por lo que en caso de volver a identificar casos similares se procederá a la sanción de los propietarios de dichos almacenes que funcionan como tiendas. “Hay varias personas que realizan un mal uso de las licencias de funcionamiento, porque más que tiendas de barrio estarían funcionando como cantinas, vamos a ejecutar un plan de control que será por distrito interviniendo tres días en cada barrio con una nueva modalidad en los operativos”, finalizó.

