Costo de primer lote de equipos de hemodiálisis supera los Bs 10 millones

Autoridades de la Gobernación de Tarija, anunciaron que las licitaciones de los equipos especializados e insumos médicos para el Hospital Regional San Juan de Dios, se encuentran en etapa de calificación y selección, en donde el primer lote refleja una inversión de 10.900.000 bolivianos y se espera tener este equipamiento hasta fines de agosto.

El secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya informó que “Las tres licitaciones van a concluir su proceso de calificación y selección hasta el final del mes de agosto, quiero mencionar que en un primer lote que ya está licitado, hay un monto por 10.900.000 bolivianos, la cantidad de equipos que se van a comprar son 17 para el San Juan de Dios, entre los cuales se encuentran 9 máquinas de Hemodiálisis para venir a complementar las 8 que están en actual funcionamiento”.

Asimismo, Ardaya aclaró que en la actualidad no existe ningún equipo de hemodiálisis que se encuentre fuera de servicio, explicando a la vez que confía en que en un plazo máximo de 120 días calendario se realice la entrega de los mismos.

No obstante, la autoridad sostuvo que este es un tema delicado y que no debería ser utilizado políticamente como la autoridad manifiesta ante las críticas que surgieron por parte de la asambleísta departamental, María Lourdes Vaca. “Creo que la falta de criterio o no tener propuestas para el departamento se ha estado utilizando el tema de salud de mala manera, una manera de poco ética”, dijo.

Entretanto, el asesor General de la Gobernación, José Luis Gandarillas, explicó que los montos superan los 13 millones de bolivianos entre las 3 licitaciones que se tienen en curso, las cuales van a sumar un monto posterior para complementar y cubrir la demanda que se tiene en la actualidad. “Esto supone un monto de casi 13 millones de Bs entre las 3 licitaciones, y que en curso esperemos no demore la siguiente licitación, es así que en la área de salud vamos a tener 9 millones más complementarios para poder cubrir con la demanda que se requiere”, aseveró Gandarillas.

Gandarillas, destacó que dentro de las licitaciones se encuentran un equipo refrigerado para bolsas de sangre, un refrigerador para consolación de emocopolenge o frezzer para el mismo fin, en lo que respecta al INTRAID, indicó que se obtendrá los tensiómetros para la rehabilitación de los tratamientos de esta dependencia, y en cuanto al equipamiento están las 9 máquinas de hemodiálisis, como el equipo de Rayos X, entre otros.

Por su parte, el director del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), Roberto Baldivieso, agradeció a la Gobernación por la licitación pública que se realizó, y asimismo la premura con la cual está actuando el Gobierno Departamental, como así también se desmintió la situación expuesta de que algunos equipos de hemodiálisis no estarían funcionando que según el cual solo confunden a la población tarijeña.

Para finalizar, Baldivieso aseveró que el único equipo con el cual no se cuenta en la actualidad, es el resonador magnético, que ya se encuentra garantizado e inscrito dentro lo que refiere el POA 2019. “En realidad lo que no tenemos en este momento como hospital es el servicio de resonancia magnética, ya se ha hecho el estudio de condiciones técnicas previas, está inscrito en el POA 2019 de la Gobernación y entonces es un equipo que está garantizado y se va hacer la adquisición correspondiente, y el resto de los equipos en el hospital se encuentran en pleno funcionamiento”, finalizó Baldivieso.

Nuevo Sur

