ALDT prepara «cumbre» departamental de salud

La Comisión de Desarrollo Humano de la Asamblea Legislativa Departamental, tras reunirse con la Asamblea Regional del Gran Chaco en Yacuiba, preparará una Cumbre Departamental para analizar la problemática de la salud en el departamento.

La presidenta de esta Comisión, Amanda Calisaya Flores, indicó que habrá una reunión preliminar, se trabajará en mesas técnicas, para concluir en una Cumbre, el asunto de la salud en Tarija tiene muchos problemas en la capital y las provincias.

A la Cumbre necesariamente tendría que venir el Ministerio del ramo, para buscar soluciones a los problemas, uno de ellos que el hospital de tercer nivel de Yacuiba no tiene sala para hemodiálisis, cuando es completamente indispensable.

Consultada si el Chaco no tendría que encarar regionalmente el problema de la salud, respondió que no tiene competencia, tiene que coordinar necesariamente como ocurrió con el Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija SUSAT, el tema de salud, no tiene colores políticos, compete a todos.

