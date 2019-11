Policía impide que «minivans» se instalen en la antigua terminal de buses

En horas de la mañana la Policía Nacional junto con la Guardia Municipal impidieron que las empresas de transporte interprovincial volvieran a operar desde la antigua terminal

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Edwin Rosas ha indicado el jueves, que tanto los vecinos de la zona de la ex terminal como esa entidad no permitirán el retorno de los minivanes de transporte interprovincial a estos predios, debido a que se volvería a generar un caos vehicular en la zona. “Nosotros nos estamos poniendo en emergencia porque vamos a respaldar a los vecinos de la terminal, porque no creemos que sea buena idea de que los minivanes vuelva a esa infraestructura a crear caos, a crear desorden en la zona”, dijo.

Sobre la falta de uso de estos predios desde que las instalaciones de la terminal se trasladaron a Torrecillas, indicó que ya se tiene listo el proyecto para un consultorio vecinal y para una estación policial, y que lo único que falta es definir qué parte de esos predios corresponden al Gobierno Municipal y cuáles al sindicato Primero de Mayo. “Quiero pedirles a la gente del sindicato de transporte que también escuchan la voz de los vecinos, porque, en definitiva no queremos enfrentamientos, porque con seguridad, de persistir esa idea, los vecinos vamos a salir para hacer respetar la posición de los vecinos”, enfatizó Rosas.

Por su parte Amilcar Taboada, vecino del barrio, indicó que como vecinos piden que se respete la decisión el barrio y que se respete el uso de la ex terminal para un puesto policial.

Pidió asimismo a los diferentes sindicatos de transporte interprovincial que puedan operar desde los predios de la nueva terminal que cuenta con todas las condiciones para control de la llegada y salida de las unidades de transporte, así como del control de los pasajeros por parte del personal de Tránsito, Policía y Defensoría. “Quiero hacer una reflexión al sindicato, para que ellos también puedan realizar una solución y no ponerle trabas al desarrollo de la ciudad de Tarija, qué es lo que estamos buscando como barrio”, indicó.

En horas de la mañana la Policía Nacional junto con la Guardia Municipal tuvieron que proceder a desalojar a las empresas de transporte interprovincial que intentaban volver a operar desde la antigua terminal y se produjeron algunos amagues de enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los transportistas

