Gobierno se quiere «adueñar» del 65% de equipos médicos de donación por un valor de 1 millón de dólares

Este jueves las voluntarias de la Liga del Quemado llevaron adelante una protesta en la plaza Luis de Fuentes y Vargas debido a que podrían perder la donación de más de un millón de dólares que obtuvieron para equipar completamente el nuevo hospital del Quemado.

La presidenta de la Liga del Quemado, Dora Burgos de Pereira, indicó que se suscitó un problema en la Aduana Nacional quienes argumentan que muchos de los ítems que están llegando como donación no tienen fecha de vencimiento y por ello no quieren permitir el ingreso de la donación hasta el departamento de Tarija y quedaría retenido por el Gobierno Nacional.

Es por ello que desde la Aduana Nacional argumentaron que sólo podrían dejar ingresar el 35% del total de la donación. “Los dos containers están en Arica, pero ahora dicen que no tienen la fecha de vencimiento. Las gasas, las jeringas, los guantes, ¿No se qué están buscando?. Así que hemos tomado la decisión de devolver los dos containers a Misouri y que no quede para nadie, nosotros vamos a perder 23 mil dólares pero no hay otra, no vamos a dejarle los containers al Gobierno”, aseguró.

“Lamentamos la actitud muy fea que está teniendo el Ministerio de Salud de quererse quedar con el 65% de todo lo que llega de Estados unidos para las voluntarias de Tarija. Tarija no ha hecho daño a nadie, Tarija ha entregado su riqueza para que se pueda gobernar Bolivia”, enfatizó.

Obligación del Estado

Burgos recordó que es obligación del Estado de dotar de equipamiento a los hospitales y ante la falta de cumplimiento de ello, las voluntarias de la Liga del Quemado se movilizaron y lograron una donación de más de un millón de dólares de parte de Partners of América, ONG estadounidense que envió todo el equipamiento para el nuevo hospital del Quemado.

La presidenta de la Liga del Quemado dijo que la Gobernación de Tarija hizo las gestiones necesarias para desaduanizar estos equipos pero que lamentablemente el tema parece que se ha “politizado”. “Nosotros le decimos al Gobierno que si quieren ellos entregar, que lo entreguen, pero que llegue, nosotros nos vamos a hacer un lado, que hagan todo hasta pueden decir que ellos hicieron las gestiones, pero queremos que lleguen a Tarija”, aseveró.

Es necesario también recordar que las voluntarias de la Liga del quemado tuvieron que reunir cerca de 18.000 dólares para el transporte de dos containers con La donación desde Misouri-Estados unidos hasta los puertos de Arica. Hicieron también campañas para reunir el costo del transporte de Arica a Tarija y en total tuvieron que gastar cerca de 23 mil dólares, solo en concepto de transporte, sin haber recibido para este efecto ayuda de ninguna autoridad departamental.

Piden ayuda a las autoridades

Burgos de Pereira se mostró muy decepcionada ante esta situación y pidió a las autoridades departamentales, asambleístas, senadores y diputados tarijeños movilizarse para lograr que esta donación llegué íntegra a Tarija pidió también a la población tarijeña sumarse a las protestas para lograr que el equipamiento para el hospital del quemado se pueda hacer realidad “Hemos hablado con la Asamblea Departamental, hoy (jueves) hablé con la presidenta de la Brigada Parlamentaria, me han dicho que ellos van a ayudar, ojalá que sea así, tenemos una esperanza, por ahí”, indicó.

“Estamos desesperadas porque vemos que la esperanza se va haciendo una ilusión muy larga y que no va a llegar. Pero está en las manos de Gobierno, está en las manos del ministro, no sé qué ha pasado con Tarija que nos tratan tan mal”, lamentó.

Medidas de presión

Dora Burgos de Pereira dijo que de ser necesario ingresarán en una huelga de hambre para lograr que llegue toda la donación a Tarija. “Vamos a entrar en una huelga de hambre y vamos a pedirle hasta lo último al Gobierno que atienda a Tarija. Tarija es el dedo malo, lamentamos nosotros que así sea, no nos quieren bueno pues, pero que no obren mal con los tarijeños porque aquí hay gente de su línea y tendría que estar viendo aquello”, refirió.

Pereira expresó que en caso de que no se pueda dar viabilidad a la llegada de esta donación para nuestra ciudad prefieren que retorne íntegramente a Estados Unidos.

Por su parte Carolina Tapia, miembro de la Liga del Quemado, dijo que los dos containers que fueron donados por Estados Unidos están hace tres semanas en el puerto de Arica, y que de no hacer nada la Gobernación solo se entregará un 35 por ciento del total de la donación. “Queremos denunciar un hecho inaudito que está pasando en Tarija denunciamos al Gobierno, a la Gobernación y autoridades en general de Tarija que poco o nada hicieron por desaduanizar dos containers que están en Arica retenidos ya que nosotras las damas voluntarias de la Liga del Quemado hemos podido obtener un obsequio de Estados Unidos que están ya en Arica, desde hace tres semanas”, expresó.

“Nos quieren entregar solo el 35 por ciento, nosotras no vamos a permitir esa situación, nosotras queremos que desaduanizen el 100 por ciento y llegue el nuevo equipamiento para nuestro nuevo hospital del Quemado, ya que en esos contenedores existen lámparas cialíticas, camas eléctricas, camas para terapia intensiva y demás equipamiento”, dijo Tapia.

La dama voluntaria ha lamentado la falta de voluntad de la Gobernación y además ha aclarado que esta es la única institución que ha conseguido esta donación, ya que aseguran que solo mujeres son las que trabajan en esta organización sin fines de lucro. “El Gobierno y la Gobernación son los que tenían que equipar este hospital y les hemos ahorrado un dinerito que casi es un millón y medio de dólares que está viniendo en esos containers, no puede ser que no nos den una mano y más bien nos pongan trabas para desaduanizar. Estamos muy molestas las damas voluntarias del quemado”, lamentó.

Equipos con la última tecnología

La presidenta de la Liga del Quemado recordó que la donación que obtuvieron por parte de esta Partners of the Americas es por un valor cercano al millón de dólares, donación que consiste en equipamiento de última tecnología para la atención de los pacientes quemados. “La cámara hiperbárica, el equipo completo de rayos x, el equipo completo de laboratorio, camillas, un equipo cardiopulmonar, qué es carísimo; carros de transporte, cajas de microcirugía, cajas de cirugía de abdomen, cajas de cirugía de mamas, es muchísimo, muchísimo, el equipamiento que llegará”, destacó en cuanto a lo que recibirán para el Hospital del Quemado.

MARIELA QUIROGA

Comparte esto: Tweet