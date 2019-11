Asambleísta del MAS asegura que no se intervendrá SETAR

El asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo (MAS), Ervin Mancilla, sostuvo una reunión en la pasada jornada, con autoridades nacionales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), en dónde le ratificaron de que no se intervendrá Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), a menos de que la empresa se encuentre en riesgo y ponga en riesgo el suministro.

Mancilla indicó que Setar no se encuentra en riesgo, porque su sostenibilidad, se la debe a supuestos cobros irregulares a la población, dinero con el que realiza la compra de energía eléctrica de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El legislador recordó que solicitó la intervención de la empresa, al igual que lo hicieron los municipios de Yacuiba, Padcaya, Entre Ríos y Bermejo, por deficiencias en el servicio.

Señaló que en la empresa tarijeña, al tener tuición netamente de distribución, para sus sostenibilidad, realizaría “cobros que no van de acuerdo a la normativa” y que la población estaría sosteniendo a Setar, para que cuente con recursos para seguir comprando energía eléctrica de Ende.

Remarcó, que la empresa va hacia adelante, “sacando un extra al bolsillo del ciudadano” y que la estabilidad de la empresa, se debería a acciones “irregulares e ilegales”.

Para Mancilla, Setar difícilmente estará en riesgo, a no ser que no cuente con recursos para seguir comprando energía a Ende, pero como ese gasto lo estaría solventando la población, no tendría riesgo alguno y explicó, que como se trata de una empresa sólo de distribución de energía eléctrica se maneja de esa manera.

Sanciones contra Setar

El asambleísta departamental, señaló que de 72 acciones de la AE, en contra de Setar, 10 de ellas son de llamadas de atención y el resto, se tratan de sanciones económicas, que estarían cerca de 6 millones de bolivianos, sólo en sanciones.

Mencionó que esos recursos que se pagan por las sanciones, se van directamente al Tesoro General de la Nación (TGN) y esos recursos no retornan a Tarija. “Las sanciones son consecutivas en contra de Setar”.

Anuncian inspecciones

Ervin Mancilla, anunció que se realizarán inspecciones junto a autoridades de la AE, al suministro de energía eléctrica en todas las provincias del departamento, para verificar la situación real del servicio.

Buscan reactivar directorio en Setar

El legislador recordó que mediante un decreto departamental del Gobernador, Adrián Oliva se suspendió al directorio de Setar, pero que se podrían buscar los mecanismos para reactivar nuevamente esta instancia, para que se pueda llevar adelante una reingeniería de la empresa.

Mencionó que se buscarán los mecanismos legales, para que desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), se pueda concretar una fiscalización interna profunda de la empresa, para que se pueda manejar de mejor manera.

OSMAR ARROYO

