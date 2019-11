Secretario de la Gobernación replica a Vice Ministro: «Fracaso de exploración hidrocarburífera no puede atribuirle a la Gobernación de Tarija»

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, cuestionó las declaraciones del viceministro de Industrialización y Almacenaje de Hidrocarburos, Humberto Salinas, por responsabilizar al Gobierno Departamental de la inseguridad energética de Bermejo, a lo que refirió que existe desinformación por parte de la autoridad nacional al respecto de las gestiones que realiza la Gobernación para atender la demanda energética que tiene el departamento de Tarija.

Castrillo explicó que el Viceministro no está enterado de las gestiones que ha realizado la Gobernación para atender la demanda energética tanto de Bermejo, como de la provincia O’Connor, y en todo el departamento. “La Gobernación ha realizado todas las gestiones para solucionar estos problemas, es más, ha realizado gestiones importantes para la ejecución de los proyectos de adecuación técnica en el tema del interconectado nacional, tanto de Tarija, Yacuiba y Villa Montes”, expuso Castrillo, a momento que dejó entrever que el Gobierno Nacional se olvidó de Bermejo, ya que no ha invertido en proyectos energéticos de envergadura en esa región.

La autoridad recordó que Bermejo es una región importante para Tarija y para Bolivia, ya que le ha entregado por años recursos al país, motivo por el cual a la fecha no entienden el accionar del Gobierno Nacional que ni siquiera ha considerado invertir en un proyecto de interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Castrillo señaló que el Gobierno Nacional tiene la obligación de invertir, al igual que lo hace en el resto del país, en un tema que se ha constituido en una necesidad básica para los bermejeños, su población e industrias. “Últimamente hemos hecho todas las gestiones para que el Ministro de Hidrocarburos pueda recibir en audiencia al Gobernador de Tarija acompañado de una comitiva de autoridades y representantes de Bermejo para discutir la viabilidad de su interconexión al SIN. Nosotros estamos haciendo las gestiones para solucionar el suministro energético en Bermejo”, detalló Castrillo.

Castrillo refutó las declaraciones del viceministro Salinas al referirse al proyecto de la Termoeléctrica del Chaco que tiene una capacidad de generación de 160 megavatios (Mw) para generar energía, cuando la demanda en todo el departamento es de apenas 50 Mw, quedando un excedente de 110 Mw. “¿Qué pasa con estos 110 Mw de excedente? La Gobernación no puede ir a la Termoeléctrica para llevarla a Bermejo, eso es una obligación del Gobierno Nacional, porque ellos tienen la obligación de interconectar a todos los municipios del país al SIN. Aquí quiero hacer hincapié, porque el Gobierno Nacional ha priorizado hacer inversiones para que la energía que genera la Termoeléctrica la exportemos a la Argentina, vamos a mandar esa energía a la Argentina y no quiere reconocer que en municipios como Bermejo y O’Connor tienen la necesidad que su demanda energética sea atendida”, expuso Castrillo.

La autoridad señaló que el Gobierno no puede atribuir su responsabilidad a la supuesta crisis que se genera en estos municipios al Gobierno Departamental, lo que calificó de “irresponsable” por echarle la culpa de responsabilidades de otros. “No podemos distraer la atención de este tema argumentando que la Gobernación se opone a la ejecución de los proyectos exploratorios de San Telmo y Astilleros. La Gobernación no se opone a que el Gobierno Nacional cumpla con su obligación, porque el Ministerio de Hidrocarburos a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) son los responsables de definir las políticas de hidrocarburos en el país y son responsables de ejecutar todos los proyectos en materia de exploración, explotación, comercialización e industrialización”, señaló.

Castrillo señaló que la oposición a proyectos de exploración en áreas protegidas no tiene injerencia alguna la Gobernación, sino que es oposición ciudadana de la sociedad civil, que ante la falta de información por parte del Gobierno Nacional de socializar los proyectos, ha surgido este movimiento.

Manifestó que el fracaso, de los proyectos de exploración no pueden ser atribuibles a la Gobernación de Tarija, ya que el Gobierno Nacional no ha tenido un solo proyecto exitoso desde el año 2005 a la fecha, ya que no existe un proyecto nuevo.

Castrillo señaló que el Gobierno es el responsable de garantizar la producción suficiente para atender la demanda interna en todos y cada uno de los municipios, por lo que recordó que actualmente la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) realizó más de 12.800 conexiones en la gestión del gobernador Oliva, superando por mucho a las conexiones realizadas en la época de bonanza cuando estuvo el gobernador interino, Lino Condori, quien además era de la línea del partido en Gobierno.

Excedente

“¿Qué pasa con estos 110 Mw de excedente? La Gobernación no puede ir a la Termoeléctrica para llevarla a Bermejo, eso es una obligación del Gobierno Nacional, porque ellos tienen la obligación de interconectar a todos los municipios del país al SIN”, expresó Castrillo.

REDACCIÓN CENTRAL

Comparte esto: Tweet