Manifiestan preocupación por situación de enfermos renales

Este miércoles la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, María Lourdes Vaca, expresó su preocupación por la delicada situación que están atravesando los enfermos renales de nuestra ciudad, quienes dependen de hemodiálisis regulares para vivir y que no están recibiendo la atención adecuada por la falta de equipos de diálisis y por el aumento creciente de personas que necesitan esta atención. “Hemos podido evidenciar en los últimos días un hecho muy grave que se está suscitando en la atención de los enfermos de hemodiálisis. Resulta que la sala de hemodiálisis está funcionando con 7 máquinas, ayer se arruinó una máquina, son 6 en funcionamiento en este momento y la demanda sobrepasa para que se pueda atender con calidad a quienes sufren esta dolencia”, aseguró.

Asimismo, dijo que se apersonaron a la sala de hemodiálisis ubicada en San Andrés y que depende del Municipio, donde hay 56 pacientes, que se hallan en la misma situación que los pacientes del Hospital Regional San juan de Dios, quienes son 60 pacientes. “Queremos pedirles a las autoridades que en base a la Ley 475 que ha sido promulgada el año 2013, que establece que las entidades territoriales tiene la obligación de contratar, en caso de sobrepasar la demanda en los hospitales a clínicas privadas para la atención”, refirió que esta ley está siendo incumplida pro todos los municipios excepto por el municipio de Bermejo, cuyo alcalde, Delfor Burgos, ha firmado un convenio con una clínica privada para la atención de los enfermos que revisan hemodiálisis.

También pidió a la Gobernación la adquisición de los equipos necesarios para la atención con calidad de estos enfermos. “Resulta que por la sobredemanda que existe, el protocolo mundial establece que una persona se debe dializar por 4 horas, en estos momentos hay personas que se están dializando por 3 horas, dos horas y hasta una hora por testimonio de los pacientes, eso quiere decir que estamos atentando contra la vida”, remarcó.

El representante de los enfermos renales, Wilfredo se quebró en llanto, al recordar que hace más de una año viene haciendo gestiones con las autoridades departamentales para dar solución a este tema que deja en una completa indefensión a los pacientes renales, y que no ha logrado avanzar en la solución de sus problemas, por lo que se mostró esperanzado en que a través de la mediación de la asambleísta María Lourdes Vaca se logre una solución real. “En algunos casos yo he encontrado eco en nuestras peticiones, pero en otras nos han negado como es el caso del Gobierno Municipal, que nos dijo el de recursos humanos que no podía endeudar más a la Alcaldía, me dolió tanto que lloré y ahora lo que quiero pedir es que la Gobernación no atienda”, señaló.

Pidió a la Gobernación contratar los técnicos que se necesita para reparar los equipos que se arruinan, para dar una solución inmediata y se pueda atender a los pacientes. “En tres meses han muerto 5 enfermos, y yo lo que entiendo es que fue por la falta de un tratamiento como debe ser. Me duele, vengo caminando apenas, pero quiero defender a mis comañeros, y quiero un nuevo centro de diálisis para que la gente que venga después tenga una mejor atención, yo ya estoy viejo, pero me precocupa que hay gente joven que cualquier rato se puede ir”, dijo.

La situación de los enfermos es tan delicada, según refirió, que el presidente que el martes se trsladaba vía terrestre a la ciudad de La Paz, para hacer gestiones en el Ministerio de Salud, tuvo que regresar en ambulancia porque sufrió una descompensación en el camino. “Nuestra situación es desesperante y mucha gente no nos entiende”, lamentó.

Inversiones en salud

Por su parte desde la Gobernación de Tarija el secretario de Desarrollo Humano, Edgar Guzmán, explicó que ya se ha presupuestado la compra de 9 equipos de hemodiálisis y se está avanzando en la construcción de la nueva sala de hemodiálisis para el hospital San Juan de Dios.

Guzmán destacó las inversiones que se realizan en materia de salud superan los 738 millones de bolivianos, recursos que se destinan tanto para infraestructura y equipamiento con la finalidad de mejorar la salud en el departamento, esta información ha sido brindada en conferencia de prensa por el secretario el secretario de Desarrollo Humano, Edgar Guzmán y el asesor General, José Luis Gandarillas.

Guzmán detalló que la inversión para infraestructura se está invirtiendo 241.786.041 bolivianos que están yendo destinados tanto para el Oncológico, Materno Infantil, Hospital de tercer nivel de Yacuiba, esto sin contemplar las inversiones que realizan en los nuevos módulos del Hospital Regional San Juan de Dios.

La autoridad indicó que la Gobernación está aportando con 75 millones de bolivianos de los 138.812.956 que cuesta el proyecto de construcción del Oncológico. Mientras que para el Materno Infantil está invirtiendo 128.951.224 bolivianos, obra que es financiada al 100% por la Gobernación.

Por otro lado, Guzmán explicó que se tiene previsto invertir 496.373.284 bolivianos en equipamiento, de los cuales 20 ya se están comprometidos para equipos de rayos x, ecógrafos, electrobisturís, 9 máquinas de hemodiálisis, incubadora, quirófano, cirugía plástica para el quemado, terapia intensiva, y otros, que serán destinados al Hospital Regional San Juan de Dios, Hospital del Quemado, Banco de Sangre y para el Instituto Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependencias y Salud Mental (Intraid).

