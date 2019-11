Fiscalía da curso a denuncia sobre ejercicio indebido de la profesión referida al alcalde Paz

El diputado Norman Lazarte presentó una denuncia contra la autoridad edil por ejercicio indebido de la profesión, al no convalidar su título en Bolivia

El diputado por Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, dijo el miércoles que la Fiscalías ha aceptado la denuncia contra el alcalde Rodrigo Paz Pereira por utilizar el título de licenciado, cuando no ha realizado los trámites necesarios para convalidar su título en Bolivia,

“El 7 de agosto por la tarde hemos recibido la notificación de se habría aceptado la denuncia y la demanda que hemos presentado por ejercicio indebido de la profesión, esto quiere decir, que las aseveraciones que nosotros hemos realizado y la documentación que hemos presentado estaban fundamentadas y han servido para que se inicien las labores de investigación”, remarcó.

Lazarte indicó que muchos documentos han sido firmados por la autoridad usando el título de licenciado lo que podría hacer peligrar la validez de estos documentos y afectar los proyectos, contratos, convenios y trámites que se generan en el municipio. “Esto puede traer problemas más serios al Gobierno Municipal, porque en opinión de los juristas, nos explican que legalmente no existe la persona jurídica licenciado Rodrigo Paz Pereira, no existiría jurídicamente porque no cumple con la normativa del país. Entonces la pregunta es ¿Qué pasaría con toda la documentación que firma en el Municipio como licenciado?”, argumentó.

El diputado explicó que la Fiscal Jhanet Rodríguez dio inicio a las tareas de investigación, de este caso y convocó el sábado pasado a la parte denunciante a presentar sus declaraciones, y el 17 de agosto al alcalde Rodrigo Paz para que brinde sus declaraciones.

Asimismo, recordó que inicialmente se presentó esta denuncia ante la Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal, sin embargo, esta entidad hubiera “favorecido” a la autoridad edil por lo que tuvieron que acudir ante las instancias legales correspondientes. “Está ejerciendo 20 años como servidor público y en esos 20 años no ha podido realizar este trámite y sale a los medios a desvirtuar lo que decimos, con insultos, con amenazas más que con razones”, concluyó.

Comparte esto: Tweet