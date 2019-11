11 empresas de «minivans» acordaron operar desde la nueva terminal de buses

La secretaría de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal de Cercado, Sandra Aguirre, informó que 11 empresas del servicio Interprovincial acordaron operar desde los nuevos espacios designados por la administración de la nueva Terminal de Buses y son 4 empresas que se rehúsan a ingresar a la nueva infraestructura ya que se insisten en retornar a la exterminal Agustín Morales. “Nos informaron que llegaron a un acuerdo con 11 empresas que aceptaron ingresar a la terminal nueva, para realizar el servicio interprovincial y son 4 empresas las que se resisten a entrar y son precisamente las que quieren volver a la ex terminal lo que significa que la mayor parte de los minivans están accediendo a entrar a esa área contigua”, indicó Aguirre.

En este sentido la autoridad municipal dio a conocer lo que establece la resolución municipal en el artículo segundo, donde indica que se prohíbe el uso de la ex terminal Agustín Morales para servicio de transporte.

“En el sector de equipamiento de la ex terminal Agustín Morales y sus alrededores que comprende el barrio la Terminal y el barrio El Tejar, se prohíbe el uso de suelo para servicios de viaje ya sea en buses, automóviles, trufis, minibuses y todo automotor de servicio de viajes ya sea internacionales, nacionales, o interprovinciales”, dijo la funcionaria.

Asimismo Aguirre expresó que el predio de la exterminal pertenece al Sindicato 1 de mayo y el Gobierno Municipal esta como copropietario. “Cabe aclarar que el predio está en copropiedad con el municipio, por lo tanto ni el sindicato 1de Mayo ni nosotros podemos hacer uso unilateral y arbitrario con el fin que cada uno desee, es por este motivo que nos reunimos hace un tiempo atrás con este sindicato para hacerles conocer la resolución municipal y se acordó que ese predio se le iba a dar uso como patio de comidas, sin embargo el ejecutivo del sindicato 1de Mayo, Carlos Escalante no nos responde para elaborar el convenio y avanzar en lo acordado”, expresó.

Asimismo, la presidenta del barrio La Terminal, Nancy Ordoñez, lamentó el ejecutivo del Sindicato 1 de mayo Carlos Escalante no cumpla con lo acordado a través de una reunión con todo el barrio y aseguró que los vecinos no permitirán que nuevamente la exterminal Agustín Morales brinde servicios de transporte. “Como vecinos no vamos a permitir que nuestro barrio nuevamente se vea afectado y también sea ocupado por este medio de transporte, lamentablemente el señor Escalante no tiene palabra, no puede ser que ahora se esté retractando cuando antes en la reunión habíamos llegado a un acuerdo, le pedimos que reflexione porque no puede alquilar ese predio porque una resolución municipal lo prohíbe”, finalizó Ordoñez.

