Periodista especializada en salud visita Tarija

Según un reporte del doctor Bruce Lipton solo el 2 por ciento de las patologías son genéticas de nacimiento, por lo que el resto de las patologías se deben a un sistema inmune débil.

La periodista en salud Karla Revollo, explicó que desde hace 6 años viene realizando periodismo en investigación en salud para contribuir con alternativas para la población de hábitos y alimentación saludable que permita a las personas vivir sanas.

Revollo cuenta que comenzó con este trabajo a raíz de una crisis de salud muy fuerte de tuvo hace unos 6 años que la puso en una situación de casi invalidez. “Cuando yo ya padecía una crisis de salud muy fuerte con una gastritis crónica nerviosa de muchos años y que iba a cronificarse en una úlcera incluso, con dos hernias de disco y se me llega a paralizar la parte derecha del cuerpo, es ahí cuando me dijeron que no se podía hacer nada es ahí que yo dije ‘Basta, debe haber otro camino’”, recuerda.

Es así que inicia investigaciones y descubre que la base de una vida sana radica en una correcta alimentación, en proporcionar al cuerpo la cantidad de nutrientes que necesita para tener un sistema inmunológico sano. “El punto de partida me lo proporciona el propio padre de la Medicina, Hipócrates, que nos dice ‘que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento’, lamentablemente hoy estamos mas pegados a lo sintético, a lo artificial, tan alejados delo natural que no nos damos cuenta de que no nos duele la cabeza por falta de aspirina, no nos da gastritis por falta de omeprazol”, explicó.

En ese sentido, Revollo indica que si alimentamos el cuerpo con los nutrientes que necesita, el organismo podrá irse reparando de adentro hacia afuera. “El organismo es fantástico tiene la potestad incluso de ser inmune a las patologías, reitero, si le damos lo que necesita para repararse, o si sabemos lo que necesita”, porque según refiere que hay que diferenciar la nutrición convencional de una alimentación consciente.

Luego de dos semanas con esta alimentación Revollo menciona que sintió una gran mejoría y en dos meses ya no tenía síntomas de los males que la aquejaban.

Según un reporte del doctor Bruce Lipton solo el 2 por ciento de las patologías son genéticas de nacimiento, por lo que el resto de las patologías se deben a un sistema inmune débil.

El aumento creciente de personas que padecen diversas enfermedades algunas tan graves como el cáncer, han permitido el desarrollo de terapias alternativas que logran en algunos casos la prevención de enfermedades, en otros, el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y en otros la recuperación del paciente.

Muchas de esas terapias señalan una alimentación sana y natural como la base de la salud. “No solamente es importante comer bien a nivel físico, alimentarnos de manera correcta, sino alimentarnos bien a nivel emocional, y en ese sentido, que tipo de pensamientos estamos digiriendo diariamente ¿son positivos o negativos?¿Son de estrés, de depresión?”, menciona Revollo y explica que el cerebro ante cualquier situación o sentimiento o pensamiento negativo genera adrenalina y cortisol que bajan las defensas y por ello somos propensos a padecer cualquier tipo de patología, por lo que es muy importante también la parte emocional y espiritual.

Señaló que la alimentación de hoy en día está basada en productos artificiales, con una serie de aditivos de los que no tenemos, muchas veces, idea de lo dañinos que son y cómo afectan a nuestra salud. “Todo lo procesado, enlatado, empaquetado, etc. Tiene una cantidad de cada vez más aditivos de los cuales no somos conscientes, todos estos aditivos como el glutamato monosódico tiene ya relación científicamente comprobada con la muerte de neuronas, otros relacionados con el asma, la hiperactividad en los niños, el déficit de atención, y como no conocemos esta información somos lo padres los responsables de evitar que nuestros hijos puedan reparar su cuerpo, dijo.

“La conferencia se denomina “elige sentirte bien”, es una conferencia de periodismo en investigación en salud, es básicamente una introducción a una vida saludable, para saber porque nos enfermamos, cómo mantenernos saludables y como mantener a nuestros hijos sanos”, explicó la periodista.

Es por ello que Revollo busca llegar con esta información a la mayor cantidad de personas, para compartir una experiencia que le permitió recuperar su salud y brindar también una vida sana a sus hijos.

Ahora la periodista se encuentra en Tarija para brindar una conferencia sobre este tema que se realizará este jueves 9 de agosto en el Patio del Cabildo a horas 19.00 y es de ingreso libre.

En esta conferencia estará presente el doctor Sasha Milenkovic, experto en medicina regenerativa y en el alimento como medicina, entre otros.

“Él básicamente enseña a sanarse desde el origen desde la causa de la patología. Cómo sanar células, tejidos y órganos de manera definitiva; lo que nos va permitir tomar las riendas y comenzar a hacer cambios importantes en nuestra salud y en la de nuestro hijos. El organismo es fantástico tiene la potestad incluso de ser inmune a las patologías, reitero, si le damos lo que necesita para repararse, o si sabemos lo que necesita”, puntualizó.

Punto de partida

Revollo cuenta que comenzó con este trabajo a raíz de una crisis de salud muy fuerte de tuvo hace unos 6 años que la puso en una situación de casi invalidez. “Cuando yo ya padecía una crisis de salud muy fuerte con una gastritis crónica nerviosa de muchos años y que iba a cronificarse en una úlcera incluso, con dos hernias de disco y se me llega a paralizar la parte derecha del cuerpo, es ahí cuando me dijeron que no se podía hacer nada es ahí que yo dije ‘Basta, debe haber otro camino’”, recuerda.

Comparte esto: Tweet