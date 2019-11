Gobernación pidió inspeccionar pozo X-44 de Bermejo

La Gobernación de Tarija, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, pidió a la Pluspetrol, que tiene a su cargo el pozo X-44, permitirles visitar e inspeccionar este reservorio, que es el único que provee gas natural a Bermejo. “Necesitamos saber si la Pluspetrol está en condiciones de incrementar los volúmenes de gas que precisa Bermejo”, declaró el Secretario Freddy Castrillo, al añadir que esperan una respuesta pronta de la Compañía.

Sobre el criterio del geólogo Daniel Centeno Sánchez, de que Bermejo puede quedar si gas en cualquier momento, sostuvo que no solamente puede ser Bermejo, sino Tarija y Bolivia, mientras no se encuentren alternativas, puede suceder, el gas no es eterno. “Una prueba clara es que nuestra producción a nivel nacional bajó, no se puede cumplir la exportación a Brasil y Argentina, por supuesto que el gas se va acabar, pero cuándo, eso es lo que no sabemos”, sostuvo el representante.

