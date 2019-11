Califican de «teatro» acción de asambleísta del MAS

El dirigente cívico, Gustavo Rodríguez, calificó como protagonismo el regalo de una bandera boliviana que hizo el asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Ervin Mancilla Olarte, al Comité Cívico en un llamado de unidad. El crítico dijo que ese regalo no ameritaba. “Me sorprende y es una acción de teatro para la población, buscó protagonismo, la anterior semana nos tildó de ‘jailones’ a los del Comité Cívico, debo decirle que quien les responde es de Paicho, un campesino, provinciano a mucha honra”, respondió.

Al decir que no le toca el criterio de “jailoncitos de la plaza” recordó el regalo de la bandera que es de la extinta República de Bolivia, hay que recordar que el actual gobierno, al que representa Mancilla, sepultó la República y creó el Estado Plurinacional.

Este Estado plurinacional tiene sus propios símbolos, no precisamente la rojo, amarillo y verde, observó al dejar entender que se refirió a la Whipala, especialmente. El Comité cívico rindió homenaje a quienes fundaron la República y sus símbolos originales. “Espero que no haya sido muy cara esa bandera y no sea justificativo para justificar los 5 millones de bolivianos que se gasta la Asamblea de los recursos departamentales por año”, ironizó al invitar hacer seguimiento de las obras en Tarija.

Especialmente los caminos que se ejecutan al Gran Chaco, en todos los tramos que estuvo, el cívico no encontró nunca al legislador, cuando se precisa una mayor tarea de fiscalización, sobre éstas y otras obras en el departamento.

Además no se hace Patria, tildando de “jailones” a los cívicos ni regalándoles banderas, sino haciendo gestión y defendiendo los intereses de Tarija, no sólo el legislador sino la Asamblea qué hicieron para recuperar el dinero donado por Italia para San Jacinto.

Ese dinero Italia regaló a Tarija, pero el actual gobierno se debitó más de 20 millones de dólares, qué hicieron para que la ABC devuelva toda la inversión local hecha en caminos de competencia nacional, que hasta ahora no los recepcionó siquiera. «Sin embargo, el gobierno, a través de la ABC, cobra el peaje a todas horas y a todo el mundo, por qué además de cada 100 dólares que el país logra por el gas, a Tarija solamente le dan 9, de su 11% de regalías le debitan para el transporte del gas en el país», cuestionó.

Esto lo que tiene que fiscalizar la Asamblea, resultados de esto tienen que lograr para Tarija, tienen la posibilidad de llegar a sus superiores y pedir que ya no le afecten a este departamento, tal vez así justifiquen el sueldo que ganan, insistió.

Nuevo Sur

