ALDT trabaja ley para poner límites a solicitudes de licencia que no se justifiquen

Asambleístas de diferentes bancadas se han mostrado de acuerdo en que el reglamento de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) debe ser modificado, luego de que la secretaria Sara Armella hiciera pública la lista de asistencia de los asambleístas donde se evidenció que hay legisladores que asisten muy poco, lo que obliga a la suspensión de sesiones.

El asambleísta Departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Basilio Ramos, reconoció que sí existen asambleístas que faltan a sus sesiones sin ningún tipo de respaldo, y que en el caso de que se apruebe la modificación del reglamento en cuanto a las faltas señala que lo aceptará y acatará. “Si la mayoría quiere modificar el reglamento, me parece bárbaro para que así no presenten excusas y no estén presentes. Yo seré consciente, muchos se inventan comisiones, se inventan permisos solo por no asistir nada más”, aseveró.

Por su parte el asambleísta por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Mauricio Lea Plaza, indicó que es importante trabajar en el cambio del reglamento tanto en el tema de asistencia como en otros temas que también son fundamentales como los procesos de deliberación y los procesos de fiscalización. “Nosotros como bancada creemos que es absolutamente necesario iniciar un proceso de ajuste, reforma, de complementación del reglamento de la Asamblea, creemos que hay que incidir en algunos temas muy importantes como por ejemplo el tema este de las asistencias, licencias, declaratorias en comisión, etc. que es uno de los temas fundamentales”, indicó.

El presidente de la ALDT, Guillermo Vega, dijo que se encuentran trabajando en una ley que ponga límites a las solicitudes de licencia por parte de los asambleístas, ya que para el presidente el trabajo de los legisladores es estar presentes en las sesiones.

