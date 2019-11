Senador tarijeño: «Reservas de gas no pasan de 4,6 TCF’s»

El senador Fernando Campero Paz aseguró que las reservas no pasan de 4,6 TCF. “Sabemos que no pasa de 4,6 TCF, el ministro habla de 400 TCF, anteayer (martes) habló de 130 TCF y de 1.000 no convencionales, ayer habla de 400 TCF en Chuquisaca, con el mismo show y mintiendo, y ahora miente con lo de Miraflores”.

El Ministerio de Hidrocarburos viene trabajando en un anteproyecto de ley de hidrocarburos para adecuarla a la Constitución Política del Estado (CPE), aunque aún no hay una fecha para su presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la falta de socialización con los departamentos productores, especialmente con Tarija es un tema que preocupa a las autoridades tarijeñas y particularmente al Comité Cívico.

Otro tema que es de preocupación de los departamentos productores y del país en general y que en las últimas semanas ha cobrado mayor vigencia, es la cuantificación de reservas probadas de gas, cuya certificación debe ser presentada en la segunda quincena de agosto, por la transnacional Sproule según informó en pasados días el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga.

El hermetismo con el que el Gobierno nacional maneja estos dos temas, preocupa a las autoridades del departamento.

Nueva Ley de Hidrocarburos

El geólogo Daniel Centeno, ex representante de Hidrocarburos del Comité Cívico de Tarija, ratificó esta preocupación y la falta de información de este anteproyecto de ley, de parte del Ministerio de Hidrocarburos hacia las autoridades departamentales que tiene que ver con este tema. “Los departamentos productores tenemos muchas observaciones, entre las principales está que se debe eliminar el artículo 45 de la Ley 3058, que habla de campos compartidos y contradice lo que manda el artículo 368 de la CPE que manda pagar el 11%. Por otro lado, las regalías no se comparten, no se pagan por factor de distribución, se pagan por reservas, en el punto de fiscalización donde se origina la producción”, remarcó.

Dijo que desde el Comité Cívico vienen trabajando desde hace años en una propuesta que ya está concluida y que aglutina todas las observaciones pertinentes que servirán para “enriquecer” la nueva ley, de modo de salvar muchos “errores” que presenta la actual Ley 3058.

Centeno descartó que se puedan realizar cambios en el tema de regalías debido a que esto está normado en la Constitución Política del Estado (CPE) y cualquier modificación implicaría una modificación en la propia CPE. “El IDH también está constitucionalizado, no sé porque lo proponen, hay un desconocimiento en el país”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, en una anterior oportunidad, consideró que el Gobierno nacional no tiene propuesta, y basó su argumentó en el hecho de que el Gobierno no ha compartido el contenido de la nueva ley con ninguna autoridad, ni siquiera con los Asambleístas nacionales que son quienes fiscalizan a dicha instancia. “No ha compartido esta información, ni siquiera con los departamentos productores, nosotros creemos que los departamentos productores tenemos toda la capacidad y todo el derecho de poder contribuir a la construcción de este proyecto de ley –indicó Castrillo-. Es un misterio, nadie conoce el proyecto de ley a nivel nacional que el Gobierno dice que tiene”, aseveró.

Castrillo lamentó el hecho que desde el Ministerio de Hidrocarburos ni siquiera hayan facilitado dicha información a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ya que en reiteradas ocasiones los parlamentarios solicitaron peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, y en ninguna de estas instancias lograron conseguir una copia de este proyecto que supuestamente trabajó el Gobierno.

“Ante esta incertidumbre, nosotros en la instancia que nos encontramos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir compartiendo en el departamento los avances que tengamos con respecto a este proyecto También nos hemos planteado otros proyectos de ley, otras acciones con el tema de los hidrocarburos, que serán compartidas con nuestras autoridades e instituciones más adelante”, indicó Castrillo.

Sin embargo, Castillo remarcó que existe la necesidad de contar con una nueva normativa.

Reservas de hidrocarburos

El consorcio extranjero Sproule International Limited se adjudicó la licitación sobre la cuantificación y certificación de las reservas de hidrocarburos de Bolivia. El informe, que cuesta $us 750.000, debía estar listo para mayo, según anticipó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, pero se modificó la fecha.

En los meses precedentes han surgido denuncias de políticos y legisladores opositores que alertan de la merma de las reservas de gas.

El senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz aseguró, por ejemplo, que hay una declinación en las cuantificaciones que provoca el incumplimiento de los contratos extranjeros.

Ese extremo fue rebatido y cuestionado por el ministro Sánchez, quien dijo este jueves que ese tipo de alarmas “hacen mucho daño a los compromisos internacionales y a las empresas de los países que quieren firmar nuevos contratos.

Sin embargo el senador Ortiz no es el único que habla de declinación de los campos petroleros, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, se refirió también al tema y consideró que en unos años más incluso peligraría el abastecimiento interno.

Pero, según la proyección del Gobierno las reservas de gas están en más de 10 TCF con un factor de reposición de 1 o +1. En 2006, 2007 y 2008, YPFB declaró desierta la licitación para la cuantificación de reservas; en 2009 la empresa Ryder Scott certificó 9,94 TCF.

La pasada semana la Gobernación y distintas instituciones de Tarija, demandaron al Gobierno Nacional hacer público el informe de la certificación nacional de reservas hidrocarburíferas, para ello pidieron que hasta el 2 de agosto puedan facilitar dicha documentación, para que el departamento esté preparado para asumir acciones en defensa de sus intereses.

En este cometido, las instituciones de Tarija enviaron cartas al Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga Arteaga, en la que solicitan tener acceso al informe preliminar de la consultora, entregado a YPFB en el mes de junio de 2018. Por lo que pedían conocer este documento antes del 2 de agosto de 2018, para estar informados de sobre los derechos de los tarijeños y poder hacer las observaciones oportunas que sean pertinentes, antes de la entrega del documento final.

Sin embargo, el senador Fernando Campero Paz aseguró que las reservas no pasan de 4,6 TCF. “Sabemos que no pasa de 4,6 TCF, el ministro habla de 400 TCF, anteayer habló de 130 TCF y de 1.000 no convencionales, ayer habla de 400 TCF en Chuquisaca, con el mismo show y mintiendo, y ahora miente con lo de Miraflores”, aseguró.

El senador explicó que los datos sobre las reservas fueron dados a conocer a los legisladores hace dos semanas, mediante un informe preliminar, el cual tenía que ser analizado por YPFB.

Campero recordó que el jueves vencía el plazo para que la empresa canadiense Sprouled presente el informe final de la certificación de reservas de gas en Bolivia. “Ellos han solicitado un cambio, un incremento pero la Sprouled no puede cambiar porque es una empresa seria, que no puede cambiar la realidad, la verdad. La verdad es que no hay reservas probadas, en cuanto a las probables uno puede inventarse lo que quera pero en las probadas no”, aseveró.

Campero criticó en la oportunidad el anuncio realizado el día miércoles por el presidente Evo Morales en sentido de un descubrimiento de 400 TCF en el área de Miraflores en Chuquisaca. “Con gran sorpresa hemos visto como el ministro y el presidente Evo Morales anunciaron 400 TCF a ser explorados y explotados en forma no convencional en el área de Miraflores en Chuquisaca, exactamente el mismo discurso que hicieron las mismas autoridades conjuntamente con el presidente dela empresa Cancabria diciendo que hay 500 TFC, aquí en Tarija en el hotel Los Parrales, dijeron que esa cantidad de reservas había en Villa Montes”, recordó.

El senador asegura que esta noticia es una completa mentira, como lo son las aseveraciones del Ministro de Hidrocarburos en cuanto a la cantidad de reservas que tiene el país.

