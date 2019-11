Piden a la ALDT no perjudicar el PROSOL

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija debería sacar la Ley del Prosol para no perjudicar el programa y la actividad productiva en el campo, que tiene plazos, además hay un acta de acuerdo firmada entre gobernación y campesinos por un monto por familia de 2.250 bolivianos. “En base a ello la Asamblea debería sacar ya la Ley transitoria para no perjudicar este proceso, tomando en cuenta que entramos en período de siembra, la gente necesita los recursos, después cuando lo obtienen más tarde ya no pueden ejecutar”,dijo.

El criterio es de la Directora del Prosol, Gladys Sandoval Salgado. Consultada de que el proyecto de ley no establece monto y que no tendría mucho sentido su aprobación, respondió que se debería elevar a rango de Ley el acta firmada por la Gobernación y campesinos.

Las leyes no salen con monto económico, con una ley transitoria aprobada de inmediato se convoca a las comunidades habilitadas presentar sus iniciativas productivas, agregó al admitir que se desconoce cuántas comunidades están habilitadas.

La gobernación tiene datos del Prosol 2015 y 2017, pero hay comunidades en proceso, otras resolvieron sus problemas y pueden solicitar, asimismo hay nuevas que sacaron su personería jurídica al igual que pueblos indígenas.

Nuevo Sur

Comparte esto: Tweet