Gobernación insistirá en obtener Bs. 143 millones de fideicomiso

La Gobernación aún espera lograr el fideicomiso que tramitaba ante el Gobierno de 143 millones de bolivianos, por eso respalda la iniciativa de la Asamblea de pedir audiencia al Mandatario Evo Morales para ver de mejorar el monto de 60 millones. “Yo le voy a decir, 143 millones, si no lo logramos trataremos de llegar a un monto que se acerque a este, eso es lo que necesitamos”, confirmó el gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, en un paréntesis en su participación en los actos por el 6 de Agosto.

La Gobernación desde enero tramita este fideicomiso, cuando todo hacía prever que lo lograría se supo que el vicepresidente Álvaro García Linera, confirmó que solamente se tendría 60 millones, información que después fue confirmada.

El presidente de la Asamblea Guillermo Vega Flores, informó del pedido al Mandatario de una audiencia para pedirle mejore los 60 millones, ante la necesidad de recursos económicos para la conclusión de varios proyectos inconclusos. “Nosotros apoyamos esa iniciativa, entiendo que el día de mañana se va presentar, estamos trabajando en la misma dirección porque si logramos mayores recursos todo el departamento se beneficia”, expresó el Gobernador que aún espera lograr el monto inicial del fideicomiso.

Los 143 millones que solicitamos son una necesidad que está acreditada y solicitada con cada una de las planillas de obra que ya se ejecutó, entonces si podemos llegar a ese monto vamos a poder lograr un déficit muy importante que tenemos.»Vamos a poder sanear la deuda que tenemos en términos globales como Gobernación, con muchas empresas que están esperando estos recursos, es muy importante que no solamente lleguemos a 60 millones, sino que superemos ese monto», insistió Oliva.

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas, declaró que el MAS está bloqueando Tarija desde hace 12 años, no le interesa el desarrollo del departamento, harán todo lo posible para bloquear y boicotear la gestión. Atribuyó a eso que ahora se hable sólo de 60 millones. “En ese sentido hay algunos malos tarijeños que también han estado contribuyendo a que no se dé luz verde a la totalidad del monto que nosotros tramitamos, de todas maneras, los 60 millones son un paso importante, aunque no es lo que queríamos”, expresó. Eso nos permitirá concluir una decena de proyectos y avanzar considerablemente en otros”, agregó sin precisar quiénes son los malos tarijeños, sólo dijo que un empresario en el Ministerio de Planificación, vio que algunos representantes de Tarija, gestionaban el bloqueo.

Créditos no resuelven hueco financiero de la Gobernación

Los créditos contraídos por la Gobernación, como fideicomisos del Gobierno y dos préstamos de la banca privada, no resuelven el problema financiero de esta institución, según el Asambleísta Mauricio Lea Plaza, quien reiteró su desacuerdo con los préstamos. “Los créditos que se han contraído hasta ahora apenas alcanzan para el 17% del total de la cartera comprometida, que sean 150 millones más o 140 millones (de bolivianos) más, no resuelven el problema estructural que tiene la gobernación”, explicó.

El problema estructural es el hueco de más de 3.500 millones de bolivianos que tiene hoy, entonces qué sentido tiene 140 millones o más, eso no resuelve el problema y más bien lo que hace es endeudarnos, insistió el legislador. «El problema de la gobernación es que tiene una cartera sobregirada de compromisos que es lo que hay que reprogramar y repriorizar los proyectos, lo que debe hacerse es definir cuáles son los sectores que requieren más apoyo y cuáles no», explicó.

No podemos estar pagando un hipódromo o un estadio con crédito, tiene que pagarse salud, educación, servicios básicos, lo que hace esta gestión es cubrir los compromisos que asumieron Lino Condori y los subgobernadores de manera, absolutamente, irresponsable.

Fernando Barral Zegarra

