Concejo Municipal critica adjudicación de proyectos a empresas de «afuera»

El presidente del Concejo Municipal de Cercado, Francisco Rosas Urzagaste, criticó que los proyectos grandes del municipio no se adjudicaron a empresas tarijeñas, sino del interior y exterior del país, llevándose el dinero sin generar empleo para las personas de Tarija. “La mayoría de los proyectos grandes que ha licitado el gobierno municipal se lo llevaron empresas que no son tarijeñas, puente ‘4 de Julio’, Ciudad Inteligente, luces LED y otros proyectos que suman entre todos más de 300 de millones de bolivianos”, cuestionó.

Esos recursos se llevaron empresas que no son tarijeñas, por eso es que los empresarios locales tienen razón en reclamar que en Tarija no hay trabajo, no hay inversión, las empresas locales se ven afectadas y tiene que despedir a su gente, prosiguió.

La razón es muy simple, el dinero de las obras licitadas se lo llevaron empresas de afuera y no se beneficiaron las empresas locales, insistió sin precisar el total de la inversión del municipio y de ese total cuando en porcentaje representa los 300 millones.

Consultado qué tendría que hacerse para reorientar esta situación, respondió que el alcalde primero tiene que identificar los problemas centrales que tiene Tarija, no hay claridad en las inversiones efectuadas hasta ahora, hay demasiada improvisación. “No hay una visión clara de la inversión que tenemos que llevar adelante, por eso el Concejo municipal tiene que redireccionar la inversión pública y exigir al alcalde ir en esa dirección para que no haya problemas posteriores.

Eso permitirá mayor cantidad de obras a licitarse y con seguridad los empresarios, en la medida de sus posibilidades, competirán y podrán adjudicarse proyectos que significará tener fuentes de empleo, para ellos y sus dependientes.

“A obras muy grandes más difícil el acceso, lógicamente los empresarios tarijeños, como no tienen esas posibilidad no pueden competir, creo que tenemos que ver la manera para que los empresarios tarijeños se beneficien de los recursos que llegan a Tarija”, acotó.

Rosas además recordó que en el Distrito 8 de esta ciudad se verificó que la gran faltan en la mayoría de los barrios de la ciudad es la falta de agua potable, alcantarillado sanitario y redes de agua para la provisión a los vecinos.

“Son temas que se ve de lejos, los presidentes de barrio manifestaron de manera muy clara que de un total de 21 barrios en la zona, el 60% no tiene agua potable, alcantarillado, falta alumbrado público, no se cumplieron los POAS de los barrios”, reveló.

Fernando Barral Zegarra

