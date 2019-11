Bolivia recuerda 193 años de la fundación de la República en medio de polarización

Bolivia, en este aniversario 193 de su surgimiento como República independiente y soberana, se encuentra en un momento muy difícil, especialmente en el orden económico, mientras que en lo económico está demasiado polarizada, al igual que Tarija.

El Asambleísta por el MAS, Abel Guzmán Murguía, admitió que por la proximidad de las elecciones, el 2019, mucha gente politiza todos los temas y aprovecha acontecimientos como el 6 de agosto para criticar y polarizar el país.

Precisamente por ese asunto de lo electoral, mucha gente se aprovecha para criticar al Gobierno pese a los logros que se dieron en esta gestión, hay críticas que no responden a la realidad, de ninguna manera, de acuerdo al legislador.

En contraste existen profesionales, como el Ingeniero Erikc Magnus Vásquez, que consideran que el país está mal porque no se supo aprovechar los buenos momentos que tuvo en cuanto a ingresos económicos se refirió al despilfarro que hubo.

De acuerdo al profesional, los tres temas en los que se pudo haber avanzado no se tomaron en cuenta, la educación, salud y trabajo, dio a entender que los ingresos económicos, que fueron ingentes, no se destinaron a estas áreas como tendría que haber sido.

En cambio el abogado y empresario Carlos Morales Alcoreza, declaró que pese a los anuncios del Gobierno, el país no está bien, a pesar de que está dejándose entrever que habrá doble aguinaldo, porque se estima que habrá un crecimiento económico superior a 4.5%.

Sin embargo, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Pablo Ramos, hace poco declaró que las Reservas Netas del país disminuyeron en casi 1.000 millones de dólares, en consecuencia surgen los cuestionamientos.

Uno de ellos es ¿dónde fue el dinero de las Reservas?, el empresario no descarta que esté destinándose, precisamente para cumplir ese doble aguinaldo, que sería producto de compromisos políticos del Gobierno.

A su vez, el licenciado en economía, Gonzalo Ruiz Arnold, expresó que el país está totalmente politizado y polarizado, situación que le impidió cambiar su matriz productiva, en consecuencia sigue dependiendo de la extracción de sus materias primas.

La situación es tan crítica, que no hay trabajo, cientos profesionales en Tarija, egresados de las universidades, no encuentran fuentes de empleo, sin otra opción que migrar al interior, sin embargo, la situación no difiere mucho respecto lo que pasa aquí.

Respeto al resultado del 21F

En un mensaje difundido por el 6 de agosto, Dia de la Fundación de la República de Bolivia, el FRI (Frente Revolucionario de Izquierda) planteó hacer respetar el voto del Referéndum del 21 de febrero de 2016 y la unidad de la oposición.

“Uno de esos desafíos es el mandato que proviene del 21 de febrero de 2016, el otro es el de contribuir de manera efectiva a la estructuración de una nueva alternativa nacional de unidad de las fuerzas democráticas del país”, destaca el comunicado.

El FRI considera que es un imperativo el tomar medidas políticas que aseguren, a corto plazo, el retorno a una real vigencia del Estado de Derecho y respecto a los derechos humanos, la independencia de poderes y la libertad de expresión y pensamiento.

El mensaje del FRI, firmado por el Presidente nacional, Edgar Guzmán Jaúregui, menciona que la construcción de un país con niveles de justicia social compromete a perseverar en la unidad del país y a respetar su derecho a un futuro mejor y democrático.

Por su parte, el asambleísta departamental, Wilman Cardozo en pasados días, aseguró que no había nada que festejar en agosto, en el Chaco, ni en Bolivia, porque no se tendrían proyectos que hayan generado desarrollo y que sólo habría que rendir homenaje a los héroes.

Fernando Barral Zegarra

MAS: «Hay mucho que festejar»

El subgobernador de la provincia O´connor del departamento de Tarija, Walter Ferrufino, afirmó ayer que Bolivia tiene mucho que festejar el 6 de agosto en sus 193 años de fundación, por los logros en 12 años de gestión del presidente Evo Morales. “Este 6 de agosto nos encuentran en una de las mejores etapas de la historia de nuestra patria, con temas resueltos que históricamente fueron olvidados, como infraestructura vial, educación, desarrollo productivo, salud, pero principalmente con temas históricamente demandados como el tema de la lucha por el retorno al mar”, destacó a la ABI y acotó que como nunca Bolivia ahora está en el contexto internacional como un modelo a seguir por otros países de la región.

En la misma línea, el dirigente campesino, Miguel Gallardo, afirmó que se tiene mucho que festejar por los logros, como el posicionarse como el país de la región con el mayor crecimiento económico. “Hay muchos logros en educación, salud, beneficios sociales, lo que son las políticas productivas para nosotros y los diferentes bonos que se están dando y son en beneficio de la sociedad en su conjunto, no solo para algunos sectores, nosotros debemos de ser sinceros con lo que se está haciendo y debemos valorar todo el trabajo de nuestro presidente Evo Morales”, precisó y destacó que Bolivia tiene una estabilidad social, política y económica.

