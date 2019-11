La ALDT y la Gobernación avanzan en la compatibilización del proyecto de ley de las alianzas público-privadas

El secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, informó que sostuvo una reunión con el personal técnico de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) para avanzar con la compatibilización del proyecto de ley de Alianza Público-Privado (APP), el cual aseguró que dicho proyecto normativo generará un nuevo momento en la concepción del desarrollo del departamento. “Todas las soluciones en estos últimos 30 años han estado esperanzadas dentro del estado de la Gobernación, los municipios, la inversión nacional que lamentablemente nos dieron tristes resultados, sin embargo, con las alianza público – privado, vamos a poder poner dentro del centro del debate al sector productivo, privado, por tanto se necesita de un instrumente normativo”, enfatizó la autoridad.

Es así que Peralta afirmó que se está avanzando con dicho proyecto de ley con el ente legislativo, lo cual se habría quedado también de convocar al Servicio Estatal de Autonomías para que sea parte del borrador final que será enviado al Ministerio de Planificación, en el cual una comisión de la Cooperación compuesta por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) puedan revisar esta normativa y no solo sirva para el departamento sino para que también pueda contribuir a otros gobiernos locales.

A su vez señaló que existen varias iniciativas de parte del sector de los empresarios para conformar alianzas público – privado como de inversionistas que vienen de diferentes partes de América Latina para analizar qué tipo de inversiones se puede realizar en el departamento. “Las inversiones se dan básicamente cuando existe garantías, lo cual las garantías son las leyes, por tal razón es tan necesario para reactivar la economía y superar un modelo fallido que tuvo Tarija donde todo el desarrollo se concebía a partir de la inversión pública”, dijo.

No obstante como un dato referencial, Peralta señaló que solo son tres los países que no cuentan con legislación sobre las alianzas público – privado, tal es el caso de Guyana, Haití y Bolivia mientras que el resto de los otros países del continente se encuentran recibiendo millonarias inversiones en base de estos mecanismos de la APP. Esperamos que Tarija sea quien le proponga al País un nuevo modelo de desarrollo que tenga al sector privado en el centro y ya no al Estado, para así no repetir la historia de los últimos años esperando que la renta del gas solucione todos los problemas y necesidades de la sociedad», finalizó.

Nuevo Sur

Comparte esto: Tweet