Asambeísta Cardozo: «Ni Bolivia, ni el Chaco tienen nada que festejar en este agosto»

El asambleísta departamental, Wilman Cardozo señaló que en el mes aniversario de Bolivia y de la provincia Gran Chaco, “no existe nada que celebrar”, ya que no se realizaron obras de impacto para el desarrollo de su región como del país por parte del Gobierno Nacional, sin embargo, resaltó los esfuerzos que viene realizando la Gobernación de Tarija por reactivar al departamento, ya que dentro de poco se entregará dos tramos de la anhelada carretera al Chaco, tal es el caso del asfaltado de la carretera Caraparí-Palos Blancos; tramo Choere – Palos Blancos y del asfaltado del camino Puerta del Chaco – Canaletas Km 9+504, dentro del tramo Puente Jarkas – Piedra Larga.

Por estos motivos, Cardozo señaló que sólo queda conmemorar la fundación de la ahora Región Autónoma del Chaco, destacando como únicas obras las carreteras que emprende la Gobernación del departamento de Tarija con recursos propios, como son la de las rutas Puente Jarkas – Piedra Larga y de Choere – Palos Blancos, así también de algunos proyectos como de las instalaciones de gas y perforación de pozos y otros. “Los millones de bolivianos que llegaron por el 45% de regalías se fueron a los bolsillos de unos pocos, sin que esta región haya solucionado sus problemas básicos” afirmó.

Es así que la autoridad legislativa, declaró que el próximo 12 de agosto, fecha en la que se recuerda el aniversario del Gran Chaco, lo reciben con una región donde “no hay gas, los mega campos prácticamente ya no existen, no hay industrialización de los hidrocarburos, la planta separadora solo funciona al veinte por ciento, y no hay la carretera nueva prometida por el presidente desde Yacuiba a Santa Cruz” aseveró,

Cabe recordar que El Gran Chaco fue creado por Decreto Supremo del 12 de agosto de 1876, durante el gobierno del general Hilarión Daza.

A su vez indicó que la frontera vive del comercio, siendo “en un 80 por ciento” se encuentra atravesando una fuerte recesión. “El país no tiene nada que festejar. El país está sumergido en una crisis económica alarmante y más bien, desde el Gobierno, nos tienen sumergidos en una campaña política, campaña electoral con mucha anticipación mientras en muchos lugares falta comida, falta educación” dijo.

Voto castigo el 26 de agosto

Cardozo adelantó que producto de esta situación que vive la población se avizora un voto castigo en contra de la Carta Orgánica de la ciudad de Yacuiba, que pasará por un referéndum el próximo 26 de agosto. “El referéndum es inoportuno, puesto que la población está caliente y muchos como yo, no compartimos con gran parte de esta norma mal realizada, pero además, aprobar esta Carta Orgánica, es aprobar la gestión municipal, que hoy por hoy, está muy cuestionada”.

REDACCIÓN CENTRAL

