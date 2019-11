Recuperan motocicleta robada que era vendida en internet

La Policía logró recuperar dos motocicletas que estaban denunciadas como robadas en las pasadas horas, gracias a la ayuda del denunciante, quien pudo dar con el autor del robo, como así también el otro propietario, aprehendieron a los dos sospechosos, de los cuales uno es menor.

La detención se ha dado debido a que el autor del robo ha puesto la motocicleta como chuta a la venta por internet, tras esto el dueño de la moto pudo reconocer que la misma era de su propiedad, así que se hizo pasar como comprador para dar con el autor del robo, según indicó el jefe de relacione públicas del Comando Departamental de la Policía Boliviana, Jhorgi Rivera. “La entrega quedo de efectuarse en la avenida La Integración, sin embargo, el propietario de la motocicleta junto a la Policía sorprendió al autor del robo, quien resultó ser un menor de edad, el mismo que guardaba la moto en su domicilio, la cual pudo ser recuperada por la Policía, mientras el menor fue trasladado al centro Oasis de Tarija”, explicó.

El otro caso de robo de motocicleta se ha dado en inmediaciones del mercado Campesino, al promediar el medio día de la jornada de ayer, en el que un hombre ha procedido a robar una motocicleta, la cual ha sido recuperada de forma rápida por la Policía. “El hecho se ha dado en inmediaciones del mercado Campesino en circunstancias de que el autor del hecho ha aprovechado un descuido del propietario para proceder a robar la motocicleta, darse a la fuga luego del hecho”, dijo.

La Policía inmediatamente se movilizó por la zona tras recibir la denuncia del robo, en el que ha logrado dar con el autor de robo de iniciales D.A.R.A de 19 años de edad, quien ha sido traslado a dependencias de Transito para procesarle por el delito de robo.

Evita el robo de tu moto

Saber cómo evitar el robo de tu moto es fundamental para la seguridad de tu moto, tanto que a veces toda la precaución es poca. Aquí tienes diez consejos para que los posibles ladrones no alcancen su objetivo y tu moto nunca se separe de ti.

Bloquea la dirección

Hazlo siempre y que no se te olvide, tal como te bajes de tu moto bloquea la dirección antes de sacar la llave del contacto. Es fácil, rápido, y si no utilizas ningún antirrobo porque es una parada muy breve así evitarás que se lleven tu moto empujando. No es infalible, pero siempre ayuda.

Utiliza sistemas antirrobo

A no ser que pares y te quedes al lado de tu moto, sin perderla de vista, además de bloquear la dirección es fundamental utilizar un sistema antirrobo. Un candado de disco, una cadena o un candado de horquilla se tarda sólo unos segundos en colocar y se lo pondrá mucho más difícil a quien se quiera llevar tu moto sin tu permiso.

Importante: busca siempre un elemento fijo donde puedas anclar tu moto con un candado o una cadena, como una valla o una farola, así no podrán moverla del sitio.

Asegura tu moto con otras motos

Si viajas en moto y viajas en grupo con otras motos a la hora de estacionar es mucho más eficaz estacionarla entre varias motos juntas en cadena.

REDACCIÓN CENTRAL/TINTA ROJA

