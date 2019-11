Myriam Hernández será la figura estelar de la cartelera artística de la FEXPOCHACO 2018

En 1998 la cantante nacional tenía el número uno del ranking latino de Estados Unidos y América Latina con ‘Huele a Peligro‘ un hito un la cultura pop chilena. La canción, el video y la promoción tuvo un impacto más allá de lo discográfico. De ese álbum se extraen también éxitos como ‘La Fuerza del Amor‘ (que da nombre a su nuevo tour), ‘No Puedo Olvidarte‘ y ‘Deseo‘.

Éxito internacional del álbum ‘Todo el Amor‘ (Sony Music) de Myriam Hernández -lanzado en 1998- provocó el impacto musical de la temporada con un cambio de imagen para el video ‘Huele a Peligro’ (dirigido por German Bobe) y la portada de su quinto trabajo de estudio. La canción alcanzó el número uno de las listas en toda América Latina así como el influyente ranking Billboard (primer puesto del Pop Latin Songs durante dos semanas de mayo y Top 8 de Latin Pop de ventas de discos). En 1999 fue nominado a premios ASCAP (Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores) a Álbum Femenino del Año, galardón que obtuvo Shakira con ‘Dónde Están los Ladrones’. Por este disco recibió el Premio ACE (Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York) como Mejor Intérprete Latina y también fue seleccionada por Revista People entre las 25 bellezas latinas del año. «Desde que Armando Manzanero me la envió, tuve la certeza de que sería un éxito. Claramente provoca un juego y una complicidad secreta entre el público y yo» contó la interprete hace algunos años. «Es una de las interpretaciones de una de mis canciones que cuando yo escuché realmente lo sentí impresionante. Me siento muy honrado como compositor» dijo el autor. En el 2004 Manzanero volvería a componer otro éxito para la chilena ‘No Te He Robado Nada‘.

+ ÉXITOS

‘Ay Amor’, ‘El Hombre que yo Amo’, ‘Quiero Saber’, ‘Eres’, ‘Te pareces tanto a él’, ‘Tonto’, ‘Mío’, ‘Peligroso amor’, ‘Herida’, ‘Un hombre secreto’, ‘Se me fue’, ‘Ese Hombre’, ‘Sentimental’, ‘Lo Mejor que me ha Pasado’, ‘Huele a Peligro’, ‘Deseo’, ‘La Fuerza del Amor’, ‘No puedo Olvidarte’, ‘Mañana’, ‘Quién Cuidará de mí’, ‘Si yo me vuelvo a enamorar’, ‘Leña y Fuego’, ‘No te he Robado Nada’, ‘He Vuelto por Ti’, ‘No Pensé Enamorarme otra vez’ (con Gilberto Santa Rosa), ‘Donde Estará mi Primavera’, ‘Rescátame’, ‘Sigue sin Mí’ (con Marco Antonio Solís) y ‘Todo en Tu Vida’ (con Cristian Castro).