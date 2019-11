Comité Cívico definió agenda de lucha por el 21F

El ente cívico definió un cronograma de actividades en el marco de la defensa del voto del 21 F, y la primera será la participación en los actos del 6 de Agosto

El presidente del Comité Prointereses de Tarija, Juan Carlos Ramos, informó ayer que este ente cívico ha reactivado la lucha por el respeto a la Constitución Política del Estado y la defensa del resultado del voto del referéndum del 21 de febrero de 2015, que impide una nueva repostulación del presidente Evo Morales. “Nosotros vamos a estar sábado a sábado en los distintos lugares donde se reúne la gente. Este sábado estuvimos en el barrio Fátima para expresar nuestro repudio a la intención del presidente de ser nuevamente candidato”, explicó.

Asimismo, expresó que han definido un cronograma de actividades en el marco de la defensa del voto del 21 F, y una de las primeras actividades será la participación en las actividades de las efemérides patrias, con pancartas donde se expresa “Bolivia dijo No”, en referencia al resultado del 21 F.

Otra actividad programada es una caravana que se realizará el 21 de agosto, actividad que se coordina entre el ente cívico, las plataformas ciudadanas e instituciones tarijeñas. “Esta es una lucha de todos los bolivianos, aquí no vamos a hablar de que hay un candidato del MAS, el Mas no tiene candidato porque don Evo Morales y García Linera no son candidatos de acuerdo al resultado del 21 F, que es vinculante”, explicó.

Respecto a la actividad organizada en la ciudad de Potosí para el 6 de agosto, dijo que una delegación tarijeña se trasladará a esa ciudad para respaldar esa actividad.

Por su parte el ex director del Sernap, José Yucra, dijo que se hallan preocupados por el accionar del Comité Cívico que a su juicio está politizando el tema del 21F.

“Es muy lamentable que se esté utilizando la institución cívica para fines netamente políticos. Respetamos a las plataformas y ojalá no vayan solo a gritar Bolivia dijo No, sino que nos entreguen un programa un proyecto a futuro para nuestro país, así como nosotros defendemos la agenda 2025”, enfatizó.

Comparte esto: Tweet