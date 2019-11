Autoridades del MAS no asisten a firma del «Acta por la Unidad de Tarija»

Casi todas las autoridades electas, con su inasistencia a la reunión convocada por el Comité Cívico de Tarija para este lunes por la mañana, se negaron firmar el Acta de Unidad y Desarrollo del Departamento de Tarija.

Solamente el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, llegó a la hora convocada para firmar el Acta como lo hizo, el gobernador Adrián Oliva Alcázar, mediante nota formal justificó su ausencia por sus actividades previstas anteriormente en su agenda.

No se presentaron a la firma a pesar de estar convocados oportuna y debidamente por los cívicos, la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Jackeline Mendieta Cardozo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Vega Flores.

Tampoco llegó el subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, el presidente del Concejo Municipal de Cercado Francisco Rosas Urzagaste, al presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Álvaro Ruiz García.

También invitaron al presidente de la Federación de Empresarios de Tarija, Víctor Fernández y al comandante departamental de la Policía Boliviana, Freddy Gordy Soto, agregó el presidente cívico, Juan Carlos Ramos Jurado, al explicar que el Acta solamente tiene 4 puntos.

Los cívicos convocaron a la unidad ante el enfrentamiento y la confrontación cotidiana que se observa entre las autoridades, como el Concejo Municipal que parece rival del alcalde, la Asamblea tampoco coadyuva con el gobierno departamental, según Ramos. “Estamos viendo una brigada parlamentaria que no trabaja, no consulta, no hace gestión por Tarija, estamos viendo que más bien muchas de estas autoridades trabajan de manera funcional y servil al gobierno del MAS”, cuestionó el cívico.

“Los tarijeños no los hemos elegido por Tarija para que vayan a poner mixtura y serpentina a los gobernantes del MAS, sino para que trabajen por este departamento y respondan a sus necesidades e intereses”, cuestionó el cívico tras la inasistencia.

El primer punto del Compromiso se refiere a trabajar por el desarrollo integral del Departamento defender y hacer respetar la Constitución, el Estatuto Autonómico y las leyes en vigencia precautelando los altos intereses de Tarija, de sus seis provincias.

Anteponer los intereses del departamento ante cualquier presión político partidaria, acudir al llamado cívico, sus instituciones y el pueblo siempre que la lucha sea de carácter principista, institucionalista y en bien del departamento, entre lo fundamental.

Fernando Barral Zegarra

