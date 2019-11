Vocabulario de concejal del MAS se hace viral en las redes sociales

Los adjetivos calificativos empleados por la Concejal de Cercado, del MAS, Raquel Ruiz Sanguino, en una conversación telefónica con su colega Valmoré Donoso, que fue revelada, se viralizaron del todo en las Redes Sociales (RR SS) este fin de semana.

La concejala calificó de “bruto” al comentador de televisión Rodrigo Ayala Bluske, también utilizó el calificativo de “cojudo” al parecer para el Secretario de Medio ambiente del municipio y llamó “imbécil” al Director municipal, Antonio Campos Bass Werner.

A este último incluso le dijo “pobre lockalla, que no se olvide de dónde viene” y que hubiese sido botado de la gobernación por supuestas irregularidades y que se habría ido, por eso, al exterior. La concejala inclusive mencionó “a mí que no me jodan”.

La concejala en la declaración revelada admitió que estaba molesta, su proyecto logrado por ella, de 3.5 millones de bolivianos estaría por caerse, circunstancia en la que declaró que ofrecieron dinero, para que Valmoré Donoso, sea presidente de los concejales.

