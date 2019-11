Ex dirigente «polilla» Lopez: «Resurgimiento del MIR es una necesidad»

Al decir que el resurgimiento del extinto MIR es una necesidad, el exlíder de esta organización y exdignatario de Estado, Leopoldo López, declaró que como nunca el control electoral, en la próxima elección nacional, “debe ser monstruoso, cuerpo a cuerpo”.“El resurgimiento del MIR es una necesidad como que haya otros partidos políticos, porque podemos arreglar mucho con las plataformas ciudadanas y me alegro que se estén organizando así, pero la práctica política es de una experiencia especial”, sostuvo.

Se trata de tener especialistas en elecciones, en controlarlas, hay que armar un ejército por todo el territorio, que se encargan de hacer las campañas, los delegados de mesa y hacer llegar a todo el mundo la oferta electoral, explicó.

Sin embargo, el control electoral en este momento, como nunca, es urgente, es vital, tener delegados con credencial del Órgano electoral, recoge una copia del acta, ese documento es más importante, según la Ley, incluso que el original, observó. “Ante la posibilidad de que haya cosas raras, como nunca hay que hacer un control electoral monstruoso, cuerpo a cuerpo y para eso es necesario experiencia, por eso la necesidad de partidos políticos, esa es mi visión”, sostuvo.

El actual presidente, Evo Morales Ayma, quiere ir a otra reelección y no quiere ir de gana, va querer ir a ganar y ganar como sea, pero eso se controla simplemente con un control electoralapropiado, advirtió el exdignatario de Estado.

Consultado si resurgirá el MIR, respondió que propuso al líder de su organización, Jaime Paz Zamora, resurgir como gestores de la unidad, no como competidores en las elecciones, no gana nada Bolivia con que el MIR sea otra opción electoral.

Bolivia debe plantearse “o esto sigue o esto cambia” esa es la gran verdad, hay una gran sentimiento nacional para que no siga, lastimosamente el presidente insiste en seguir y seguir y esto debía llevar a que todos los bolivianos planteemos el cambio, prosiguió. “Que todos los bolivianos digamos por honor, por legalidad, por Constitución, por la consulta que se hizo, cambio, porque si usted miente, dice voy una vez y no más, si sacan la Constitución así me comprometo respetar, pero no cumple, no tiene honor”, reflexionó.

“Debemos hacer respetar estas cosas y sobre todo las leyes, para eso debe resurgir el MIR, para ayudar a un gran proyecto de unidad nacional”, enfatizó al indicar que todo esto no puede liderar una sola persona, sino uno agrupación de líderes partidarios y ciudadanos.

Acordar qué es lo más importante, para mí lo más importante es resolver la grave crisis financiera que tiene el país, se nos está agotando el gas, que es el 70% de los recursos para sostener al Estado, si se acaba viene una crisis muy grande que se puede llevar hasta al presidente.

Sin embargo, tiene que pensarse en una solución y eso tiene que ser como pacto nacional, con mucha participación, de ahí saldrá el líder y hay muchas formas, naturalmente surgirá el líder o se hace una encuesta o elección primaria, sugestionó.

Fernando Barral Zegarra

