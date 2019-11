Campo San Alberto ha disminuido su producción a la tercera parte y le quedan dos años de vida

El año 2013, el promedio de la producción gasífera en el campo San Alberto, ubicado en Tarija, era de 11 millones de metros cúbicos día (MMm3d), mientras que, en junio de 2018, la producción se redujo a 4 MMm3d. El declive de la producción se debe a los 25 años de producción de este campo destinado para abastecer los requerimientos de Brasil.

La baja en la producción también se evidencia en el campo Sábalo, que en similar periodo bajó su producción de 18 MMm3d a 13 MMm3d, mientras que el campo Margarita se encuentra en sus índices más altos, pero con tendencia a la baja.

Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proporcionados a Los Tiempos por la Secretaría de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, la producción del campo San Alberto entre 2007 y 2013 era de 11 MMm3d, exceptuando las gestiones 2009 (8 MMm3d) y 2010 (10 MMm3d); sin embargo, el año 2014 bajó a 9 MMm3d; en 2015, a 7 MMm3d; en 2016, a 6 MMm3d; en 2017, a 5 MMm3d, y en 2018, hasta junio, a 4 MMm3d.

La producción del campo Sábalo, en base a los mismos registros, bajó de 18 MMm3d a 13 MMm3d entre 2013 y el primer semestre de 2018.

La declinación fue paulatina. El promedio de 18 MMm3d se mantuvo hasta 2015, mientras que en la gestión 2016 bajó 16 MMm3d y en el año 2017 se redujo a 14 MMm3d.

Campos antiguos

En criterio de Herland Soliz, secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación cruceña, se trata de campos antiguos que no pueden operar al mismo ritmo que antes.

Señala también que estos campos han sido presionados para que saquen la mayor cantidad de hidrocarburo en el menor tiempo posible y que el hecho de abrir y cerrar la válvula, en base a una mayor o menor nominación de Brasil, hace que en el interior del reservorio se introduzcan elementos como agua y arena.

“Por eso es que se dice que algunos pozos de San Alberto se han ahogado, porque les ha entrado agua”, explicó Soliz, a tiempo de mencionar que a este campo solamente le quedan dos años de producción.

64 campos

Esta autoridad departamental añadió que en Bolivia existen 64 campos hidrocarburíferos, de los cuales el 95 por ciento son campos maduros, es decir que se encuentran en su última etapa final de producción. “Si hubiéramos encontrado nuevos campos, hubiéramos restituido este porcentaje, pero van 12 años que no encontramos un campo nuevo. Al no haber descubierto ni una burbuja de gas, lógicamente comenzamos a explotar y a consumir lo que encontraron los Gobiernos anteriores”, añadió.

Por su parte, el experto en hidrocarburos Hugo del Granado indicó que los campos gasíferos tienen una declinación natural y, en el caso de San Alberto, esta declinación se debe a los 25 años de producción. Señaló que el Gobierno puso su esperanza en el campo Incahuasi, pero que la producción de éste no fue la esperada y por lo tanto se evidencia una baja producción de gas en el país.

“¿Por qué baja la producción? Porque no se ha hecho excavaciones y no se han incorporado nuevas reservas, no hay nuevos descubrimientos. Entonces el resultado es lógico”, dijo Del Granado.

DATOS

Demora en la certificación de gas. El informe sobre cuantificación y certificación de reservas de gas en Bolivia estará listo la tercera semana de agosto de 2018, según el presidente de YPFB, Óscar Barriga.

Producción de gas. La producción de gas en Bolivia, para el cumplimiento de los volúmenes máximos fijados en los contratos con Argentina y Brasil, debe ser de 64 MMm3d, sin embargo, actualmente la producción es de 54 MMm3d.

PRODUCCIÓN DE GAS TAMBIÉN CAE EN EL RESTO DE CAMPOS

El secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, señaló que el 90 por ciento de la producción de gas en Bolivia está concentrado en los campos Margarita, Sábalo, Incahuasi y San Alberto.

El resto de la producción está compuesta por al menos 60 campos que actualmente, a junio de 2018, acumulan un volumen de 12 MMmd3, una cifra inferior a 2015 y 2014, cuando producían 16 MMm3d y 17 MMm3d, respectivamente.

La producción de gas a nivel nacional en lo que va de 2018 tiene un promedio de 54 MMm3d, mientras que la producción en 2015 alcanzó a 59 MMm3d. Sin embargo, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, indicó que Bolivia, en la actualidad, tiene una capacidad de producir 60 MMm3d.

Anunció que en las próximas semanas sostendrá reuniones con el nuevo ministro de Energía de Argentina, Javier Iguacel, para abordar la posibilidad de enviar volúmenes de gas adicionales en base a su requerimiento.

LOS TIEMPOS/SANTA CRUZ

