Marchan pidiendo justicia contra pastor evangélico que abusó a niñas

Según ha informado el fiscal departamental de Tarija Carlos Oblitas, el pastor tiene detención preventiva mientras avanza el proceso de investigación

El jueves en horas de la mañana se presentó una multitudinaria marcha que pidió justicia en el caso de la vejación sexual a una menor por parte del pastor de una iglesia Anglicana, que funcionaba en el barrio Tarijeños en Progreso de nuestra ciudad.

La representante de la Red Contra la Violencia a la Mujer, Sonia Martinez, expresó que este tipo de hechos deben ser castigados.

Por otro lado, considera que este lamentable hecho debe servir como una fuerte llamada de atención a las autoridades para que este tipo de iglesias sean controladas.

“Nos preocupa, nos alarma que en espacios donde nuestros niños deberían estar seguros, deberían estar a salvo, se produzcan las agresiones sexuales, que en realidad es una dinámica de la violencia sexual. Es por eso que hemos salido en marcha para protestar, para manifestar nuestra indignación ante estos hechos y para exigir justicia, hemos salido con el lema de la protección y la justicia para los niños por encima de cualquier credo religioso, por encima de cualquier autoridad o cualquier institución”, enfatizó.

Mariel Paz, miembro de la Red Contra la Violencia a las Mujeres, dijo que tienen indicios de que niña vejada sexualmente no es la única víctima y pidió romper el silencio. “Demandamos a la justicia hacer una investigación con mucha celeridad y mucha eficiencia. Tenemos indicios, no podemos comprobar nada, pero tenemos graves sospechas de que las victimas que se han descubierto en este caso no son las únicas, pensamos que hay otras víctimas que no se atreven a denunciar por temor”, aseveró.

Deisy Ortega, presidenta del barrio Tarijeños en Progreso, informó que los vecinos del barrio han tomado la iglesia y clausuraron y piensan transformar el espacio en una estación policial. “Hoy tocó a mi barrio, por eso estoy indignada aquí marchando contra el abuso sexual y contra algunos malos pastores que se escudan en las iglesias para hacer daño a nuestro niños. Muchas niñas de mi barrio han sido manoseadas por este pastor, han sido abusadas, y gracias a una madre que ha tenido el valor de denunciar, hemos llegado a esto. Pido a la justicia que realmente haga justicia a estos niños”, puntualizó.

Asimismo, pidió a las madres de familia no dejar ir solos a sus hijos a estas iglesias “porque corren peligro” y que denuncien cualquier caso de abuso.

El caso de vejación sexual se produjo por parte del pastor de una iglesia evangélica contra una menor de edad. El pastor fue detenido por la Policía, según ha informado el fiscal departamental de Tarija Carlos Oblitas.

El acusado tiene orden de detención preventiva, mientras se continúa con las investigaciones, el acusado tiene antecedentes previos.

