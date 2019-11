Concejal recién ahora habla de intentos de compra de votos

Después de una confusión en las declaraciones de la concejal municipal Raquel Ruiz, en medios televisivos, donde afirmó que algunos concejales se venden para aprobar proyectos municipales, Ruiz dijo que no se debe polemizar este tema porque es de conocimiento público que se actúa así en la votación en el Concejo Municipal, donde se compran votos para obtener réditos.

En sus declaraciones, Ruiz incluso nombró al concejal Valmoré Donoso, cuando fue candidato para ser presidente del Concejo Municipal, donde dijo que se buscó pagar, aunque sin identificar de manera directa al concejal que ofreció dinero.

La concejal admitió, sin embargo que algunos concejales recibieron dinero para aprobar algunos proyectos municipales. “A mí no me compraron, pero hay concejales que se vendieron para aprobar el proyecto del Puente 4 de Julio. Lo diré con nombre y apellidos en otro momento, un día antes dijeron que no iban a votar a favor del puente y si lo hicieron, todos saben que corre dinero y son terceras personas”, afirmó la concejal.

Ruiz indicó que “Es de arriba que quieren mantener el poder y por eso se dan ofrecimientos constantemente cuando se dan elecciones”. Las declaraciones las hizo en el canal Andalucía TVA y también en otro medio televisivo, donde criticó al periodista que hizo la entrevista.

La autoridad del Concejo, también manifestó que no estuvo de acuerdo con los proyectos del Mástil y del Puente 4 de Julio, desde su inicio.

Aseguró que no entró a la política desde hace mucho tiempo, pero conoce que existe esas irregularidades, además hizo la aclaración con el concejal Valmoré Donoso, sobre un malentendido en su contra.

En otro tema, Ruiz hizo notar que se está realizando una deforestación total para la construcción de puente 4 de Julio en el Barrio San Martin.“Soy ambientalista y por eso reclamo que se corten los árboles de esa zona, yo no quiero ingresar a temas de diezmos que se maneja en las obras, cuando mi reclamo es otro y por ser valiente hago las declaraciones”, puntualizó.

Esta semana inició la excavación para emplazar la infraestructura del Puente 4 de Julio. Los trabajos son realizados a la altura de mercado San Martín.

Según el proyecto, el puente vehicular sobre el río Guadalquivir vinculará los distritos 1 y 12 de la ciudad de Tarija.

Al saber del inicio de esta construcción, algunos concejales , advirtieron que continúa en pie la denuncia formalizada ante la Unidad de Transparencia de la Alcaldía, por las irregularidades que presenta el proyecto, desde su proceso de licitación.

La empresa que ejecuta el proyecto es Construcciones Viales e Hidráulicas S.A (Convisa). El costo de la obra es de Bs 73.281.3339.

El concejal Valmoré Donoso, vía teléfono, dijo que no tiene nada que aclarar sobre el malentendido del supuesto pago a concejales y quien debe aclarar en los medios de comunicación, es la concejal Raquel Ruiz.

REDACCIÓN CENTRAL

Comparte esto: Tweet