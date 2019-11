Alcaldía de Cercado rechazó proyecto medioambiental «por falta de recursos»

El presupuesto que se necesita del municipio es de un 15 a 20 por ciento y se los puede desembolsar recién a partir del 2021. “Yo creo que les da flojera, y no les da la gana de hacer en el campo porque tampoco tienen de donde ‘morder’”

La concejal por el Movimiento al Socialismo, Raquel Ruiz, denunció el jueves que el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT) rechazó un proyecto de forestación para el área rural de la provincia Cercado y Control de Cuencas, de manera inexplicable, según dijo, porque el municipio sólo debe participar con un 15% del costo total del proyecto. “Si la Alcaldía no acepta el proyecto que yo gestioné a través del Ministerio y de la AMT con la presidenta Gladys Alarcón, yo voy a hacer una denuncia formal, porque esto es para el campo. Estamos recibiendo 4.5 millones de bolivianos, un millón para forestación y 3.5 millones para el control de cuencas en Cercado”.

La concejal lamentó que se rechace un proyecto cuyos recursos saldrán en un 85% del gobierno nacional y luego de quejen de que “el Ministerio y La Paz no dan nada”. “Luego salen diciendo que ellos no tienen presupuesto. El presupuesto que se necesita del municipio es de un 15 a 20% y se los puede desembolsar recién a partir del 2021, no es ahora. Yo creo que les da flojera, y no les da la gana de hacer en el campo porque tampoco tienen de donde ‘morder’, ese dinero viene de La Paz y es administrado por el Ministerio, AMT y Municipio”, explicó.

Ruiz dijo que se ha reunido con los dirigentes campesinos, de Cercado y de las subcentrales para movilizarse y exigir que el proyecto se realice. “No puede ser que haya tanta negligencia. Todo el proyecto es para Cercado y el campo, me han buscado a mí como ambientalista para que sea el nexo y que el Concejo acepte el proyecto. Ya hay consenso en el Concejo, pero ahora este señor sale con que no les interesa”, aseveró.

Puente 4 de julio

El día miércoles iniciaron los trabajos para la construcción del puente 4 de Julio, obra que está siendo ejecutada por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y que ha sido muy cuestionada por varios sectores de la población, por algunos miembros del Concejo Municipal y por el colegio de Arquitectos.

El elevado costo de la obra es el principal cuestionamiento, sin embargo el Colegio de Arquitectos ha sumado algunos aspectos técnicos a estos cuestionamientos, y algunos concejales argumentaron irregularidades en el proceso de contratación.

El concejal Sergio Gallardo anunció la semana pasada que presentará una denuncia por irregularidades en el proceso de contratación ante el Viceministerio de Transparencia, toda vez que la Unidad de Transparencia del GAMT desestimo la denuncia presentada.

Pese a todo este ambiente de oposición al proyecto ayer, los trabajos continuaron y comenzó la tala de decenas de árboles en el lugar donde se emplazará esta obra.

Ante esta situación, la concejal Raquel Ruiz, expresó su más profundo rechazo a la manera en que la Alcaldía viene llevando adelante esta obra, derribando árboles“Es una pena que no haya habido socialización con el pueblo, con la población con los ambientalistas, es terrible, a mí me parte el alma. Nos vamos a movilizar, no puedo creer que el alcalde haya tomado esta decisión de hacer un puente que no es necesario cuando hay tantas necesidades que existen y él no puede hacer lo que quiera”, dijo.

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Edwin Rosas indicó por su parte que ahora es competencia de las instancias jurídicas, lo que concierne a este proyecto. Sin embargo, recordó que en su momento rechazaron el proyecto por su elevado costo. “Nuestra posición en algún momento ha sido de oposición y no ha cambiado”, indicó

Comparte esto: Tweet