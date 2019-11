Vecinos del Valle de la Concepción «buscan» a su alcalde para que asista a su trabajo

REDACCIÓN CENTRAL

La presidente del Comité Cívico del municipio de Uriondo, Nila Rengifo, denunció ante la opinión pública que el alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, no se encuentra cumpliendo con sus funciones, ya que está autoridad se encontraría realizando constantes viajes, descuidando su fuente laboral y no atendiendo a la población que lo eligió. “Cuando uno va a buscar al Alcalde no está, se ha ido al Chaco, está en La Paz, está en Croacia, en México, en Estados Unidos, el cual, no cumple con sus funciones, por tanto esto lo tiene que saber la prensa en la forma de cómo está autoridad maneja nuestro Municipio”, sostuvo.

No obstante, Rengifo recordó que Ruiz fue elegido por la población de la zona valluna “pagando 100 bs, por el voto”, lo que le genera molestia a la representante cívica por la actitud que asume dicha autoridad en la actualidad, al realizar viajes constantemente por diferentes lugares, sin ni siquiera traer beneficios que favorezcan a la población, lo que la motiva a denunciar que no estaría cumpliendo con sus funciones públicas.

Asimismo, cuestionó dicha condición, señalando que aun viajando, el mismo sigue cobrando su salario. “No está en el lugar de su trabajo y como cobra el sueldo”; criticando a la vez la construcción del estadio municipal denominado el “El Tonel” con una capacidad que ni la capital e provincia pudiese albergar.

Rengifo reprochó que ante los medios se proyecte un municipio turístico, pero que sin embargo no se cumple con muchas prioridades que en la actualidad son de bastante necesidad en la región del El Valle. “Nos proyectamos en un Municipio turístico, pero sin embargo no tenemos lo principal (…), ha hecho un estadio muy lindo, pero cuando lo va llenar, nosotros necesitamos un hospital de segundo nivel, servicios básicos, que se arreglen las calles”, señaló.

Para finalizar, la representante cívica puntualizó que estas actitudes no son solo en esta gestión, sino ya vendrían desde pasados años atrás en el cual según explica Rengifo, Ruiz no le estaría tomando interés al municipio. “Uriondo está descuidado haces dos o tres años, ya no le toma interés al Municipio”, finalizó.

Cabe mencionar, que el actual alcalde municipal de Uriondo, Álvaro Ruiz, cumple ya su segunda gestión consecutiva al frente de dicho municipio, y en los últimos años ha sumado una serie de críticas en sus funciones que desempeña por parte de diversos representantes de la región a la cual representa, ya sea el concejo municipal, o la misma entidad cívica.

Álvaro Ruiz fue elegido a comienzos de año como presidente de la FAM Bolivia.

Comparte esto: Tweet