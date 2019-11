Desahucian pretensión de nombrar asambleístas departamentales por «usos y constumbres»

Según los resultados del último censo, en Cercado el sector campesino sólo representa a un 18% a 20 % de toda la población

El asambleísta departamental por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Cesar Mentasti, explicó el miércoles que la petición de un activista sobre la creación de curules para el sector campesino dentro de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija está en revisión, aunque esta petición haya sido hecha por una persona de la que no se sabe si es siquiera dirigente campesino, toda vez que no fue un pedido de la Federación de Campesinos. “Hasta le fecha no hay nada oficial en la Asamblea Departamental. Tenemos entendido que una persona, porque tampoco sé si es dirigente, ni siquiera lo ha solicitado la central de campesinos, ha solicitado una reunión para poder hablar sobre el tema, pero finalmente está en evaluación”, aseveró.

Asimismo, dijo que en la Asamblea son más de cinco los asambleístas que provienen del área rural, por lo que considera que esta petición no “procedería”. “Ellos argumentan preceptos constitucionales avalados por el estatuto autonómico para tener una representación directa por usos y costumbres, y eso creo lleva solo a los pueblos originarios de este país y no así un sector social que en este caso son los campesinos”, remarcó.

Explicó también que son varios los parámetros a tomarse en cuenta para aprobar una solicitud de esa naturaleza, como los resultados del censo, que arrojan resultados de que en Cercado el sector campesino sólo representa a un 18% de la población. “Todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, no se discrimina absolutamente a nadie pero eso tampoco da derecho a usar los preceptos constitucionales en torno a los pueblos originarios para tratar de tener una representación directa, aduciendo usos y costumbres”, finalizó.

La pasada semana activistas solicitaron curules para el sector campesino, para cada provincia

